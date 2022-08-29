Азербайджанский фильм вошел в основную программу международного фестиваля в США (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Документально-художественный фильм Руфата Асадова "Путь к Храму" вошел в основную программу International Christian Film Festival - Международного фестиваля христианских фильмов в США, сообщает Trend Life.

Ранее фильм был представлен в Ватикане.

Фильм повествует об исторической религиозной толерантности в Азербайджане, поисках героем фильма себя. Главного героя сыграл Шахин Саркаров.

Съемки прошли в Гахском районе Азербайджана, среди памятников архитектуры, монастырского комплекса семи церквей и храма Кюрмюк.

Храм Кюрмюк расположен на вершине зеленого холма. Дорога к нему ведет через густой лес, по протоптанной тропинке. Храм Кюрмюк построен на развалинах древнего албанского монастыря раннего средневековья. В результате археологических раскопок в 2006 году на территории храма были найдены останки древних построек. Также было обнаружено, что, являясь албанским храмом раннего средневековья (I-III века), данное сооружение в различные исторические периоды подвергалось реставрациям. Храм является местом паломничества тысяч людей, примером того, что приняв монотеистические религии - христианство и ислам, местные жители не забыли свою древнюю систему верования.

Монастырский комплекс семи церквей (азерб. Yeddi Kilisə ) - один из старейших христианских монастырей в Азербайджане и на Кавказе, является кавказским албанским апостольским монастырем. Расположен на самой верхней северной точке села Лякит, в лесу у дороги, ведущей из Лякит в Кётюклю. Этот комплекс отличается от других религиозных архитектурных памятников Азербайджана своей уникальной планировкой. Монастырь был назван "Йедди Килься", так как состоит из 7 главных сооружений. Две большие церкви, которые, скорее всего, выполняли роль главных церквей, и пять маленьких часовен. Некоторые ученые считают, что комплекс был построен в IV-V (по другим данным V-VII) веках, в период расцвета христианства в Кавказской Албании.