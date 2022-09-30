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В Стамбуле стартовали съемки художественного фильма о братских отношениях Азербайджана, Турции и Узбекистана (ФОТО)

Культура Материалы 30 сентября 2022 12:45 (UTC +04:00)
В Стамбуле стартовали съемки художественного фильма о братских отношениях Азербайджана, Турции и Узбекистана (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Стамбуле стартовали съемки художественного фильма "Dostum Qardaşım" о братских отношениях Азербайджана, Турции и Узбекистана, сообщила Trend Life пресс-секретарь картины Фидан Орудж.

Фильм повествует о том, как друзья приходят на помощь друг другу в трудные моменты жизни, о высоких человеческих ценностях, культуре и традициях тюркского мира. Съемки пройдут в Турции, Азербайджане и Узбекистане.

Режиссер фильма – Ниджат Аждар (Меналы), автор сценария и продюсер – Замин Мохсунов (Азербайджан), оператор – Акан Аджыксёз (Турция). В ролях – Джавидан Кесеменли, Шамиль Сулейманлы, Флора Гусейнли, Бахар Гамзаева, Айнур Гумметова, Эльвида Мамедова (Азербайджан), Тургай Танулькю, Севиль Акы Сенер, Эрол Йаван (Турция), Махмудали Гусейнов, Севиндж Далабоева, Серзад Муратов, Барно Гадировна (Узбекистан) и другие.

Фильм продолжительностью в 90 минут будет представлен в шести странах тюркского мира, а также на международных фестивалях.

В Стамбуле стартовали съемки художественного фильма о братских отношениях Азербайджана, Турции и Узбекистана (ФОТО)
В Стамбуле стартовали съемки художественного фильма о братских отношениях Азербайджана, Турции и Узбекистана (ФОТО)
В Стамбуле стартовали съемки художественного фильма о братских отношениях Азербайджана, Турции и Узбекистана (ФОТО)
В Стамбуле стартовали съемки художественного фильма о братских отношениях Азербайджана, Турции и Узбекистана (ФОТО)
В Стамбуле стартовали съемки художественного фильма о братских отношениях Азербайджана, Турции и Узбекистана (ФОТО)
В Стамбуле стартовали съемки художественного фильма о братских отношениях Азербайджана, Турции и Узбекистана (ФОТО)
В Стамбуле стартовали съемки художественного фильма о братских отношениях Азербайджана, Турции и Узбекистана (ФОТО)
В Стамбуле стартовали съемки художественного фильма о братских отношениях Азербайджана, Турции и Узбекистана (ФОТО)
В Стамбуле стартовали съемки художественного фильма о братских отношениях Азербайджана, Турции и Узбекистана (ФОТО)
В Стамбуле стартовали съемки художественного фильма о братских отношениях Азербайджана, Турции и Узбекистана (ФОТО)
В Стамбуле стартовали съемки художественного фильма о братских отношениях Азербайджана, Турции и Узбекистана (ФОТО)
В Стамбуле стартовали съемки художественного фильма о братских отношениях Азербайджана, Турции и Узбекистана (ФОТО)
В Стамбуле стартовали съемки художественного фильма о братских отношениях Азербайджана, Турции и Узбекистана (ФОТО)
В Стамбуле стартовали съемки художественного фильма о братских отношениях Азербайджана, Турции и Узбекистана (ФОТО)
В Стамбуле стартовали съемки художественного фильма о братских отношениях Азербайджана, Турции и Узбекистана (ФОТО)
В Стамбуле стартовали съемки художественного фильма о братских отношениях Азербайджана, Турции и Узбекистана (ФОТО)
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