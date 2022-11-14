Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Виртуальный роман, когда тебе немного за двадцать, или Как встретила юбилей народная артистка Александра Никушина (ФОТО)

Культура Материалы 14 ноября 2022 20:48 (UTC +04:00)
Виртуальный роман, когда тебе немного за двадцать, или Как встретила юбилей народная артистка Александра Никушина (ФОТО)

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна есть замечательная традиция - отмечать юбилеи актеров премьерами.

В честь юбилея народной артистки Азербайджана, любимой зрителями актрисы Александры Никушиной был поставлен спектакль "Любовь.Собак@.Точка.RU" по пьесе лауреата премии имени А.П.Чехова, члена Гильдии драматургов США и России Леона Агулянского, сообщает Trend Life.

Поздравить народную артистку с юбилеем пришли известные деятели культуры и искусства, коллеги, родные и близкие, а также многочисленные поклонники ее актерского таланта.

"Любовь.Собак@.Точка.RU" - комедия с элементами лирики, романтизма и объективной реальности. Интернет уже давно прочно вошел в нашу жизнь. И кого сегодня удивишь знакомством в виртуальном мире? Миллионы людей пытаются найти вторую половинку на просторах интернета, но что произойдет, если люди встретятся в реальном мире? Ведь одно дело, когда герои молоды и у них вся жизнь впереди, а совсем другое - когда многое уже позади и им далеко не 20…

Народная артистка Азербайджана Александра Никушина и ее партнер по спектаклю - заслуженный артист Юрий Омельченко представили зрителям в чем-то забавную, но одновременно и грустную историю о том, как два одиночества встретились на просторах интернета.

Спектакль получился ярким, искрометным, невероятно трогательным. Великолепные декорации, костюмы героев придавали особую яркость происходящему действу.

Овации, букеты, восторг зрителей и коллег стали лучшим подарком для Александры Никушиной.

После показа режиссёр-постановщик спектакля – главный режиссер театра, народный артист Азербайджана Александр Шаровский сказал много теплых слов в адрес главной героини вечера.

"Сегодня мы убедились - у артиста нет возраста, пока артист способен вытворять то, что сегодня делала на сцене эта юная дама [Александра Никушина]", - отметил народный артист.

Александр Шаровский выразил признательность всем, кто работал над постановкой.

"Мне дано счастье свои дни рождения встречать на театральной сцене. Пока есть сцена – мы, актеры, живы. Приходите, а мы будем жить для вас, для наших зрителей…" - обратилась к публике юбилярша.

Отметим, что над спектаклем работали: режиссёр-постановщик спектакля – главный режиссер театра, народный артист Азербайджана Александр Шаровский, художник по декорациям - заслуженный работник культуры Александр Фёдоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, художник по свету - Николай Рудычев, над хореографией работала народная артистка Александра Никушина, над музыкальным оформлением - заслуженный работник культуры Владимир Неверов.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az

Виртуальный роман, когда тебе немного за двадцать, или Как встретила юбилей народная артистка Александра Никушина (ФОТО)
Виртуальный роман, когда тебе немного за двадцать, или Как встретила юбилей народная артистка Александра Никушина (ФОТО)
Виртуальный роман, когда тебе немного за двадцать, или Как встретила юбилей народная артистка Александра Никушина (ФОТО)
Виртуальный роман, когда тебе немного за двадцать, или Как встретила юбилей народная артистка Александра Никушина (ФОТО)
Виртуальный роман, когда тебе немного за двадцать, или Как встретила юбилей народная артистка Александра Никушина (ФОТО)
Виртуальный роман, когда тебе немного за двадцать, или Как встретила юбилей народная артистка Александра Никушина (ФОТО)
Виртуальный роман, когда тебе немного за двадцать, или Как встретила юбилей народная артистка Александра Никушина (ФОТО)
Виртуальный роман, когда тебе немного за двадцать, или Как встретила юбилей народная артистка Александра Никушина (ФОТО)
Виртуальный роман, когда тебе немного за двадцать, или Как встретила юбилей народная артистка Александра Никушина (ФОТО)
Виртуальный роман, когда тебе немного за двадцать, или Как встретила юбилей народная артистка Александра Никушина (ФОТО)
Виртуальный роман, когда тебе немного за двадцать, или Как встретила юбилей народная артистка Александра Никушина (ФОТО)
Виртуальный роман, когда тебе немного за двадцать, или Как встретила юбилей народная артистка Александра Никушина (ФОТО)
Виртуальный роман, когда тебе немного за двадцать, или Как встретила юбилей народная артистка Александра Никушина (ФОТО)
Виртуальный роман, когда тебе немного за двадцать, или Как встретила юбилей народная артистка Александра Никушина (ФОТО)
Виртуальный роман, когда тебе немного за двадцать, или Как встретила юбилей народная артистка Александра Никушина (ФОТО)
Виртуальный роман, когда тебе немного за двадцать, или Как встретила юбилей народная артистка Александра Никушина (ФОТО)
Виртуальный роман, когда тебе немного за двадцать, или Как встретила юбилей народная артистка Александра Никушина (ФОТО)
Виртуальный роман, когда тебе немного за двадцать, или Как встретила юбилей народная артистка Александра Никушина (ФОТО)
Виртуальный роман, когда тебе немного за двадцать, или Как встретила юбилей народная артистка Александра Никушина (ФОТО)
Виртуальный роман, когда тебе немного за двадцать, или Как встретила юбилей народная артистка Александра Никушина (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости