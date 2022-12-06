В Баку пройдут Дни кино Узбекистана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку пройдут Дни кино Узбекистана, организованные Агентством кинематографии Узбекистана совместно с министерством культуры Азербайджана, сообщили Trend Life в посольстве Узбекистана в Азербайджане. Фильмы будут представлены в Киноцентре "Низами".

Торжественное открытие Дней Кино пройдет с участием представителей Узбекистана в Киноцентре "Низами" 7 декабря в 18.00. Гостям будет представлен фильм "Вечные дружба и братство".

8 декабря состоится показ двух фильмов - "Максуд Шайхзода" в 17:00 и "101 Рейс" в 18:00.

9 декабря также будет представлено два фильма - "Барон 2" в 14:00 и "Судьба Женщины" в 19:00.

Вход в кинотеатр – свободный.