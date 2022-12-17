Завораживающий синтез кубинской музыки и азербайджанского мугама (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре современного иcкусства YARAT состоялся концерт, посвященный 30-летию установления дипломатических связей между Азербайджаном и Кубой, сообщает Trend Life.

На открытии вечера посол Кубы в Азербайджане Карлос Энрике Вальдес де ла Консепсьон подчеркнул высокий уровень отношений между странами, отметив, что вечер стал очередным мостом культуры между нашими народами. В концертной программе была представлена программа с зажигательными ритмами кубинской музыки (пунта-гуахиро, ча-ча-ча, болеро, гуарача, мамбо) и азербайджанского мугама с участием популярного исполнителя-гитариста Янссела Кастеллона и заслуженной артистки, ханенде Севиндж Сарыевой, которые выступили в сопровождении Масима Исламова (тар), Фарруха Гашымлы (кяманча), Ширина Адыгезалова (нагара) и Юсифа Джафарбейли (вокал).

Отметим, что Янссел Кастеллон (Yansel Castellon) родился в Гаване, является выпускником Консерватории имени Алехандро Гарсиа Катурла по классу бас-гитара. С 2011 года работал в Турции. С 2018 года вместе с турецкой супругой Илькер живет и работает в Баку. Создал свою группу Latin Cuba Orchestra Yanssel & Los Amigos Baku. В его репертуаре несколько азербайджанских композиций.