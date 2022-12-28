CinemaPlus назвал самые кассовые фильмы 2022 года в Азербайджане

БАКУ /Trend Life/ - Фильмы приносят доход из нескольких источников, включая кинопрокат, продажу и аренду на цифровых носителях, мерчандайзинг, а также права на телевизионные трансляции и стриминг. Тем не менее основным показателем коммерческого успеха фильма считаются кассовые сборы в кинотеатрах, главным образом из-за доступности данных в сравнении с другими показателями, а также из-за исторической практики.

Сеть кинотеатров премиум – класса CinemaPlus представил Trend Life список самых кассовых зарубежных и отечественных фильмов в Азербайджане за 2022 год.

Среди зарубежных фильмов – "Миньоны: Грювитация", "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", "Тор: Любовь и гром", "Чёрный Адам", "Чёрная Пантера: Ваканда навсегда", "Соник 2 в кино", "Мир Юрского периода: Господство", "Быстрее пули", "Суперпитомцы", "Непонимание".

Среди азербайджанских картин - "Qış Nağılı" (Зимняя сказка) Джафара Ахундзаде, "Zəhər Tuluğu" (Язва) Орхана Мардана, "5 Betər" Вюсала Гаджигедира, "Vağzalı" (Вокзальная) Шахина Гахрамана, "Bakının acarı" (Ключ от Баку) Заура Тахирсоя, "Olimpiya" (Олимпия) Алисаттара Гулиева, "Köhnə çamadanlar" (Старые чемоданы) Саиды Хагвердиевой, "Sabirabad mişarı" (Сабирабадская пила) Рамиля Адыльоглу.