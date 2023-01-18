В Музейном центре состоялась презентация трогательного проекта Рилаи "Yaradan" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Музейном центре в Баку состоялась презентация видеопроекта Рилаи "Yaradan", реализованного Детским фондом Азербайджана при поддержке министерства культуры Азербайджана, сообщает Trend Life.

На открытии минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни во имя свободы и независимости Азербайджана.

Видеопроект на произведение "Yaradan" на слова Захры Бадалбейли и музыку Натальи Гончаровой снят Ross Lane Film (режиссер Руслан Клесов) в формате мини-фильма, в котором лейтмотивом проходит молитва матери ко Всевышнему, воззвание к человечеству о мирном небе. Исполнение композиции раскрывает всю глубину этого очень трогательного произведения. Ведущим вечера был актер театра и кино Руфат Назар.

"Yaradan" – это отражение помыслов моей души и стремлений, когда в настоящем столько бед и трагедий, что желаешь в будущем много светлых и добрых дней для наших детей. Я счастлива, что нам удалось воплотить в жизнь проект, который затронет сердце каждого азербайджанца", - сказала Рилая.

Композиция была создана в период 44-дневной Отечественной войны в 2020 году, когда славная армия Азербайджана освобождала земли страны от армянских агрессоров, которые, терпя поражение на поле боя, вымещали это на мирных жителях, бомбя города и села страны, среди жертв были и дети….

"Мы вложили в этот проект очень много души! Рилая - невероятно талантливая певица, она великолепно справилась с этой сложной мелодией. Захра написала прекрасный текст, очень глубокий, душевный и в то же время простой. Думаю, что эта композиция оставит глубокий след в душах людей", - отметила Наталья Гончарова.

"Музыка Натальи Гончаровой настолько вдохновила меня, что слова сами пришли и легли в эту композицию. Я уверена, что зритель почувствует всю эмоциональность этой композиции, которая, как материнская молитва взывает к добру и миру", - отметила первый заместитель председателя Детского фонда Азербайджана Захра Бадалбейли.

В рамках мероприятия был также проведен благотворительный аукцион работ художников страны, среди которых Ройя Гусейн, Анар Йолчиев, Эллада Исмаил, Гюнай Бейлярова, Бахруз Кенгерли, Мехрибан Шамсаддинская, Мурад Гулубейли, Саялы Мамедова и Орхан Гараев.