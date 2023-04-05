Атмосфера и энергия города нас поразили – российский актер Павел Крайнов о визите в Баку

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня мы были в фантастическом Старом городе (прим. авт. – Ичери шехер), там очень красиво, невероятная атмосфера, энергия - нас это поразило.

Об этом в среду сказал Trend Life российский актер, артист театра и кино Павел Крайнов, который приехал в Баку представить фильм "Одиннадцать молчаливых мужчин" в рамках Дней российского кино в Азербайджане.

"Мы совершили прогулку по городу и ощутили невероятную энергию. Надеемся, сегодня поделимся ею с бакинским зрителем", - сказал он.

По словам Крайнова, программа Дней кино достаточно насыщенная – это показы нескольких фильмов, творческие вечера с российскими актерами - легендой кино, народным артистом России Юрием Назаровым, народной артисткой Юлией Рутберг. "Я даже немного завидую бакинской публике, ведь в Москве к этим актерам не попасть на концерты и спектакли", - добавил он.

Говоря о фильме "Одиннадцать молчаливых мужчин", Павел Крайнов подчеркнул, что это история о молодых ребятах, футболистах, прилетевших в Англию играть с лучшими английскими футболистами.

"Эта история, конечно, про футбол, но при этом и про поколение людей - наших бабушек и дедушек, родителей, которые не потеряли свой внутренний свет", - сказал он.

Отметим, что Дни российского кино в Азербайджане проходят в Баку с 5 по 8 апреля. Программа включает показ новых российских полнометражных кинокартин с последующим их обсуждением и творческой встречей с артистами, представляющими каждый фильм.