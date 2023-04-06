Какие песни могут быть в Азербайджане под запретом?

БАКУ /Trend Life/ - Один из вопросов, который нас волнует – это, как в песнях, представленных в интернет ресурсах, пропагандируются национально-духовные ценности нашего народа, какое влияние они оказывают на формирование молодого поколения.

Об этом, как сообщает в четверг Trend Life, в интервью журналистам сказала директор Мониторингового центра при Государственной комиссии Азербайджана по языку, доктор филологических наук, профессор Севиндж Алиева.

По ее словам, вещание песен, наносящих вред формированию молодого поколения, должно быть прекращено, в теле и -радио пространстве подобные песни и их исполнители должны быть под запретом.

Касаясь вопроса ретро композиций, Севиндж Алиева добавила, что наши деятели культуры прошлых лет оставили прекрасный стиль исполнения, создали замечательные музыкальные образцы.

"Эти композиции и сегодня актуальны, они и сегодня с любовью исполняются и слушаются публикой. Мы хотим, чтобы создаваемые сегодня песни были продолжением традиций тех ретро песен. Исполнитель должен думать о том, что он представляет азербайджанскую культуру и пропагандирует азербайджанский язык", - сказала она.

Отметим, что Мониторинговым центром при Государственной комиссии Азербайджана по языку был проведен мониторинг около 350 азербайджанских песен, в текстах 177 композиций были выявлены 1253 нарушений норм азербайджанского языка.