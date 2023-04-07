100-летняя история очага талантов и забавные события в одной книге Зиядхана Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "История очага талантов в одной книге" – так назвал свою новую книгу доктор философии по искусствоведению, заслуженный деятель искусств Зиядхан Алиев, которая посвящена 100-летию Азербайджанской государственной художественной школы имени Азима Азимзаде (ныне колледж искусств при Азербайджанской государственной академии художеств), имеющей исключительные заслуги в развитии национального изобразительного искусства, сообщает Trend Life.

Трехлетняя работа над книгой (дизайн принадлежит Айсель Алиевой) позволила раскрыть вековую историю “Школы Азимзаде”, которая в свое время была очень популярна на пространстве СССР. Так, в изысканно напечатанном 560-страничном издании представлена история учебного заведения с 1920 по 2020-годы, имена всех студентов (их насчитывается до 6 тысяч), фотографии знаменитостей, список художников, получивших почетное звание, фотохроника и фотографии произведений, созданных выпускниками и т.д. Кстати, среди выпускников были и те, кто не стал художником, но вписал свое имя в историю страны – партизан Мехти Гусейнзаде (Михайло), историк и ученый Сара Ашурбейли, исполнители Мирза Бабаев, Мобиль Ахмедов, актеры Гюндуз Аббасов, Фазиль Салаев, писатель и режиссер Фарман Керимзаде, и другие. В книге даже есть раздел "Boyalı gülüşlər" (Смех в красках), повествующий о забавных событиях, происходящих в жизни школы. Благодаря своему богатому содержанию книгу также можно назвать энциклопедией художественной школы.