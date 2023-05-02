Впервые в истории театра Бухареста представлен спектакль под управлением азербайджанского дирижера (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Под управлением главного дирижера и музыкального руководителя Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов Эйюба Гулиева в Национальном оперном театре Бухареста (Румыния) с большим успехом прошло исполнение одной из ранних опер великого итальянского композитора Джузеппе Верди "Набукко". Об этом Trend Life сообщил сам дирижер Эйюб Гулиев.

Впервые в истории Национального оперного театра Бухареста спектаклем руководил азербайджанский дирижер.

Все партии были исполнены ведущими солистами оперного театра. На спектакле присутствовали известные деятели культуры, представители научной интеллигенции, общественные деятели Румынии, а также представители посольства Азербайджана в Румынии.

По завершению спектакля румынская публика стоя приветствовала всех участников спектакля.

После показа состоялась встреча генерального директора Национального оперного театра Бухареста, известного дирижера Даниэля Джинги и музыкального руководителя Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Эйюба Гулиева. На встрече также присутствовал министр культуры Румынии Лучиан Ромашкану.

Отметим, что в марте текущего года в рамках визита руководства Национального оперного театра Бухареста в Баку был подписан меморандум о сотрудничестве между двумя оперными театрами.