Дуры мы, дуры! Актеры Азербайджана, Украины и России создали в одной из квартир Баку новый театр O2 (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В одной из квартир города Баку по улице Рашида Бейбутова появился новый театр под названием O2, созданный творческим объединением Artbəndə, сообщает Trend Life.

Создание новой оригинальной творческой площадки – театрального квартирника – было ознаменовано премьерой спектакля "Дуры мы, дуры!" по одноименному произведению заслуженного деятеля искусств Удмуртии Дамира Салимзянова с участием молодых актеров из Азербайджана, Украины и России. Режиссером выступила российская актриса театра и кино Ирина Якубенко.

Главные героини произведения - три женщины - Татьяна, Наиля и Лариса, у каждой из которых есть мужчина, но внутренне они чувствуют себя одинокими. Женщины планировали встретить Новый год в компании своих любимых мужчин, но всё пошло не по плану. Один задерживается на деловой встрече, другой (дальнобойщик) - в дороге, а третий вечно что-то делает не так, поэтому сил больше нет находиться рядом с ним в одной квартире. Вообщем, происходит незапланированный девичник. Две подруги пытаются устроить личную жизнь третьей и для этого под новый год приводят (а точнее, привозят в продуктовой коляске) к ней домой знакомого по имени Стасик. Праздничный стол оборачивается для трех подруг чередой неожиданных событий. В этой удивительной истории есть и Дед Мороз, но совсем не он этой ночью меняет жизнь к лучшему. А произойдет чудо или нет, будет зависеть от выбора зрителей. Поэтому еще одной оригинальной составляющей стал интерактив со зрителями. “Дуры мы, дуры”- это прежде всего про… Счастье? Любовь? Надежду? Комедийная мелодрама, или женские откровения – так можно назвать спектакль, посмотрев который хочется радоваться, жить и верить в чудо!