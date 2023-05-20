Триумф воспитанников Ильхама Назарова на международном конкурсе в Грузии – только первые места (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Представители Азербайджана с триумфом выступили на Международном конкурсе молодых вокалистов имени Нодара Ангуладзе в Тбилиси, сообщил Trend Life cолист Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева и Государственного академического театра оперы и балета, старший преподаватель Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, заслуженный артист Ильхам Назаров.

Среди победителей (первые места) – Фатех Аббаслы (8-12 лет), Нурай Исмайлова (13-17 лет), Кянан Рахманзаде (18-21 год), Аделин Озтюрк (22-25 лет).

Конкурс молодых вокалистов имени Нодара Ангуладзе проводится раз в два года, назван в честь выдающегося грузинского оперного певца (тенор), народного артиста Грузии. Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры и охраны памятников Грузии, Центрального музыкального училища имени Евгения Микеладзе и Ассоциации "Лира".