Права ли женщина…? В Баку состоится премьера спектакля "Равнодушный любовник"

БАКУ /Trend Life/ - На малой сцене Азербайджанского государственного театра юного зрителя 9 июня в 19.00 состоится премьера спектакля "Равнодушный любовник", поставленного ArtStudiya по пьсесе французского драматурга Жана Кокто "Равнодушный красавец", сообщает Trend Life.

Режиссер-постановщик, сценическое и музыкальное оформление – Айдан Гасанзаде. В ролях – Айдан Гасанзаде (Люси) и Мамедага Алили Джанзаде (Эмиль).

"Равнодушный красавец" написан Жаном Кокто специально для Эдит Пиаф и о ней самой, о её любви. Но это не просто любовь, это зависимость, когда один любит до умопомрачения, а второй принимает эту любовь и позволяет себя любить, но при этом ведёт себя так, как считает нужным. "Равнодушный красавец" - это крик души. Вечная тема противостояния Мужчины и Женщины, непримиримая схватка двух любящих сердец. Актриса то отчаянно борется за ее счастье, то выносит обвинительный приговор, то почти смеется над ней, то от души сочувствует. Права ли женщина, которая любит мужчину так, что тот задыхается от ее любви? Никто из нас не знает ответа на этот вопрос, но каждый может поискать его вместе с персонажами пьесы Жана Кокто.

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