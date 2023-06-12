Настоящий самурай - любимый персонаж Октая Мир – Касимова, или Здравствуй, юбилей!

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня видный азербайджанский кинорежиссер, кавалер ордена "Шараф", народный артист, профессор Октай Мир-Касимов отмечает 80-летний юбилей, сообщает Trend Life.

Одна из дочерей, публицист Рена Мир-Касимова Фель на своей странице в Facebook к юбилею Мастера написала трогательное эссе, которое представляем нашим читателям.

"Когда не знаешь, с чего начать.

Когда не знаешь, начинать ли вообще.

Когда искренне сомневаешься, делать ли достоянием общественности самое дорогое и интимное.

Когда молчать тоже невозможно.

Тогда возникает следующий текст.

Однажды мой дорогой дядя Руфат, академик-физик и очень авторитетный член нашей семьи, рассказал мне интересную историю.

Каждый раз, когда он наносил визит из Дубны в Баку, он привозил всякие занимательные рассказы для бесед с младшим поколением и я извлекла немало уроков из этих бесед с любимым дядей.

Тот рассказ запал в душу.

Нильс Бор - великий датский физик, член 20ти академий наук, человек, вместе с женой удостоенный звания «Вторая королевская семья Дании», Нобелевский лауреат и талантливый футболист- Нильс Хенрик Давид Бор принёс человечеству в подарок еще один критерий.

Его коллеги, сослуживцы по кафедре, студенты и просто поклонники придумали в его честь еще одну единицу.

Этот человек настолько соответствовал всем канонам джентельменства, чести и достоинства, был настолько корректен в обращении с людьми, настолько безукоризнен в вопросах воспитания и настолько никогда не уличен во лжи, что уважающие все эти качества люди вывели особую единицу:

Один Бор.

Носителем целого Бора был только он сам.

А остальные обладали всего лишь какими-то долями- половинка Бора, четвертушка Бора, одна восьмая Бора.

Представляете?

Все старались подтянуться и приблизиться к этому титану, но это было невозможно.

Бор - только Бор.

Второй экземпляр был утопией.

Так и я по жизни.

Дотягиваюсь, ползу, стараюсь , молюсь и тренирую свою суть.

Но все тщетно.

Я никогда не доползу до единицы, которая для меня выведена как эталон идеала- один Октай.

Мой отец.

Завтра ему стукнет 80 лет.

Поздравлений много.

Уже было и еще будет.

Но мой текст скорее всего не поздравление, а эгоистические строки, выведенные в целях понимания меня самой сквозь призму той недосягаемой для меня величины, которая зовется Папа.

1.

Папа и я.

Это чай с молоком в постель по воскресеньям.

Сказки, которые сочиняются на ходу, раньше они не существовали.

И они всегда предназначены мне в силу каких-то козней совершенных накануне.

Сказки имеют такую мощь, что вторую подобную шалость я не натворю.

Придумаю новую и опять буду ждать назидания в великолепной поэтической форме про глупую девочку, которая не подумав расстроила своего папочку.

Папа и я - это очередная жалоба из школы на ленивую троечницу, которая «не может тычинку от пестика отличить».

Реакция папы: «Наилечка, я знаю кто моя дочь и предлагаю не расстраиваться»

Но вместо наказания завлекательные вечера, когда рандомально открывается энциклопедия Брокгауз и Ефрон и оттуда добываются статьи про мироздание, планеты, путешествия Колумба, истории аборигенов всех земель и долгие беседы.

Ровно до того, как стукнет 22.00 и тогда неумолимый взгляд папы отправляет на кухню дитя с кислой физиономией и это дитя обязано проглотить стаканчик домашнего мацони и идти в ванную для умывания перед сном.

Спорить бесполезно.

Папа, это когда много много детей бегают по двору и самозабвенно играют в круговую лапту или в прятки, а папа появляется в окне и делает тихое «Пс Пс».

Никогда не кричит на весь двор, но всегда добивается немедленного послушания.

Время вышло и дочь без страха или ужаса, но в соответствии с великим уважением к зову отца , несется домой.

Папа- это когда многие девочки испытывают трудности с выходом из дома в подростковом возрасте в поход с подружками или на «собирон»

(Бакинский жаргон)

Но я и моя сестра те самые, которые просят разрешения и получают его всегда.

Папа утверждает, что дочери Октая никогда не захотят вести себя недостойно.

Они так ни разу и не захотели. Ведь перед лицом маячил доверчивый образ умного отца.

Папа- это когда родился первый и долгожданный для него мальчик в семье, внук, а он стоит на дороге , по которой везут этого внука из родильного дома и в позе воина держит над головой старинную саблю.

И все водители из проезжающих машин смотрят странным взглядом на странного человека и гадают, какого черта он размахивает холодным оружием на улицах Советского Союза.

Папа- это ответственность за меня до сегодняшнего дня.

Потому что он мужчина , а я - женщина его семьи.

2.

Папа и сестра.

Так случилось.

У них почти одна профессия.

Он - кинорежиссер.

Она - актриса.

Ей труднее всех других актрис в его биографии.

С нее самый строгий спрос.

С ней самые жесткие меры.

Ей нужно стараться в 100 раз сильнее , чем остальным.

Она должна быть безукоризненна.

Это очень трудно.

Именно потому, что самым жутким наказанием для нас в доме всегда было разочарование отца.

Сестра справляется.

И я всегда восхищаюсь ею.

Потому что она обладает его трудоспособностью, его волей , его методичностью.

3. Папа и мама.

Это единый организм на сегодняшний день.

Не могу их делить.

Папамама- так наверное правильно.

Могу сказать, что именно так выглядит любовь в моих глазах.

Мои родители.

Прожита жизнь со всеми вытекающими сложностями.

Они разные, они оба спорщики.

Он громогласный, она - в стиле забастовок.

Забастовка заключается в обете молчания.

И тогда папа перестаёт дышать.

Они должны общаться.

И мама знает.

И тогда она говорит.

И тогда папа снова папа.

4.

Папа и внуки.

И правнучки.

Здесь прокол.

Первый прокол.

Единственный прокол.

Прочь объективность.

Это единственная область, когда он не совсем справедлив.

Потому что не может быть, что его внуки идеальны во всем.

А он считает, что идеальны.

О правнучках не говорю вообще…

5.

Папа и мир.

Никто и никогда не может сказать, что Октай Мир - Касимов уронил на землю свои честь и достоинство.

Могут сказать, что был резок.

Могут сказать, что говорил все, что думал.

Могут сказать, что был неудобен.

Но никто и никогда не сможет доказать , что Октай Мир-Касимов когда либо сходил с пути самурая.

А настоящий самурай - это любимый персонаж Октая Мир-Касимова.

Октай Мир-Касимов родился 12 июня 1943 года в семье основателя современного медицинского образования и науки в Азербайджане, первого учёного-хирурга азербайджанца, первого президента Академии наук Азербайджана, академика Мир Асадуллы Мир – Касимова. Любовь к кинематографу привела его на режиссерский факультет ВГИКа (1963-1968), по окончании которого вернулся в Баку. Как режиссер дебютировал еще в середине 60-х годов с фильмом "Дороги", который был сразу же удостоен гран-при Всесоюзного фестиваля студенческих фильмов. На протяжении творческой жизни стал автором около семидесяти документальных и художественных фильмов, его работы были удостоены международных призов. Снимал фильмы на разные темы, большинство из них были о современниках. Среди картин можно отметить, такие фильмы "Хочу понять", "1001 гастроль", "Серебристый фургон", "Джин в микрорайоне", "Чертик под лобовым стеклом", "Колдун", "Не умирай - не отомстив", "Это звуки истины", "Добрый день, мой Ангел", "Письма из прошлого", и другие. Более того, как актер снимался в фильмах "Национальная бомба", "Колдун", "Шкатулка из крепости", "Если мы вместе" и т.д. Также снимал фильмы про выдающихся личностей Гара Гараева, Рашида Бейбутова, Джафара Джаббарлы, Наримана Нариманова и т.д. В 1992-2001 годах был генеральным директором ПО "Азеркиновидео". Его братья также стали известными личностями – народный художник, скульптор Мир Алескер Мир-Касимов и член-корреспондент НАНА, доктор физико-математических наук Руфат Мир-Касимов. Одна из дочерей – народная артистка Аян Мир-Касимова.

От имени АМИ Trend поздравляем Октая Мир-Касимова с юбилеем и желаем дальнейших творческих успехов!