Азербайджанский режиссер награжден премией Golden FEMI Film Festival в Болгарии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский режиссер Джалаладдин Гасымов удостоен премии международного кинофестиваля Golden FEMI Film Festival за художественно-документальный фильм "100 il şərəfli ömür" (100-лет славной жизни), сообщил Trend Life режиссер.

Церемония награждения прошла в Sofia Hotell Balkan в Софии с участием представителей более семидесяти стран.

36-минутная картина "100 il şərəfli ömür" повествует о Гаджи Зейналабдине Тагиеве (1823-1924 годы), выходце из бедной семьи, который стал миллионером и навечно остался в памяти азербайджанского народа, как великий меценат, внесший бесценный вклад в развитие Баку и Азербайджана вцелом. Его образ воплотил на экране Аждар Зейналов. Редактор – Акпер Гошалы, текст читает народный артист Эльдост Байрам. Картина представлена через призму взаимоотношений с братьями Нобель, которые в те годы имели богатые нефтяные промыслы в Баку, и дружбы с другим меценатом и нефтепромышленником Мусой Нагиевым. Около 30 процентов фильма составляют архивные кадры, часть из которых режиссер нашел в киноархивах Германии и восстановил в России. Фильм снят в 2019 году.

"Для меня большая честь представлять Азербайджан и получить эту награду. Фильм был ранее успешно представлен примерно на тридцати международных кинофестивалях в США, Бельгии, Нидерландах, Мексике, России, Германии и т.д., и удостоен 19 наград. Гаджи Зейналабдин Тагиев всегда поддерживал соотечественников, своими благотворительными делами он способствовал развитию просвещения и образования, подготовке национальных кадров и реализации многих значимых проектов. Еще в студенческие годы, обучаясь в Бакинском государственном университете, я начал собирать материалы о великом меценате, но никогда не мог представить, что однажды эти документы, книги, фотографии превратятся в героев моего документального фильма", - сказал режиссер.