В четырех городах Германии зажгли вечный огонь из Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В четырех городах Германии с большим успехом было представлено музыкальное произведение "Янардаг/Feuer Berg" известного композитора, нашей соотечественницы Хадиджи Зейналовой в исполнении камерного оркестра Bridges под руководством Йоанны Далъхов, сообщает Trend Life.

"Моя цель – достойно представлять Азербайджан и гениальную музыкальную культуру на самом высоком уровне во всем мире. А также посредством музыки объединить музыкальные культуры народов Запада и Востока. Состав оркестра Bridges очень интересный, здесь в оркестре наряду с западными инструментами есть также азербайджанский тар, уд, даф, гавал, канон, монгольский шудрага и т.д. Меня попросили написать музыку про природу и я сразу подумала про нашу богатую азербайджанскую природу. В произведении "Янардаг/Feuer Berg" я постаралась на музыкальном языке передать красоту Азербайджана, его богатую природу и рассказать про уникальный феномен - Янардаг, аналогов которому нет нигде в мире. Такая гора есть только в Азербайджане", - сообщила Trend Life композитор.

Программа под названием "I am from Nowhere" была представлена в Volksbühne во Франкфурте, Capitol в Офенбахе, Haus der Begegnungen в Конигштайне и Alte Seilerei во Франкфурте. В композиции "Янардаг/Feuer Berg" композитор использовала соло мугам, который исполнил тарист-виртуоз, заслуженный артист Азербайджана Сахиб Пашазаде.

Перед началом концертных программ Хадиджа Зейналова рассказала об истории горы Янардаг (азерб. Yanar Dağ, Горящая гора) - природном вечном огне, горящем с древнейших времен на Абшеронском полуострове, в 27 км к северу от Баку. Пламя исходит из отверстий в песчаных формациях у основания уступа ниже склона холма. Возгорание этого огня произошло еще в древности. С горой Янардаг связано множество легенд. С древних времен в этих местах собирались огнепоклонники из Индии и Ирана. Упоминания о чудо-горе есть даже в записях итальянского путешественника Марко Поло. Описание языков пламени, исходящих из-под горы Янардаг, содержится и в книге русского ученого Березина "Путешествие на Абшерон". Природный вечный огонь Янардага обусловлен утечкой горючего природного газа из крупного месторождения под Абшеронским полуостровом. Наиболее ярко эти пламя огня видны в сумерках.

Хадиджа Зейналова – художественный руководитель ансамбля Bridge of Sound, выпускница Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Детмольдской консерватории и Университета Падерборн в Германии. С 2005 года живет и работает в Германии.

Является членом Союза композиторов Азербайджана (1999), доктором философии и доцентом Университета Падерборн и Музыкальной академии Детмольда, членом GEMA (Общество по управлению правами на публичное исполнение и механическое воспроизведение музыки). Активно занимается организацией концертов для популяризации азербайджанской музыки. Произведения Хадиджи Зейналовой исполнялись на фестивалях и концертах современной музыки в Азербайджане, Германии, США, Канаде, Швейцарии, Австрии, Великобритании, Италии, Турции, Омане, Франции, Венгрии, Грузии, Кипре, Греции и других странах.

Хадиджа Зейналова – также основатель и художественный руководитель международного музыкального фестиваля "Harmony of Sound". Отмечена престижными стипендиями и премиями в Германии, наградами Государственного комитета по работе с диаспорой и министерства культуры Азербайджана.