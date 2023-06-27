В Баку прошел творческий вечер композитора Гюльназ Абдуллазаде (ФОТО)

БАКУ /Trend Life / - В Баку прошёл творческий вечер заслуженного деятеля искусств, профессора, доктора философских наук, проректора по научно-исследовательской и творческой работе Бакинской музыкальной академии (БМА) имени Узеира Гаджибейли, композитора Гюльназ Абдуллазаде, сообщает Trend Life.

Выступившие руководитель Представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирек Зиннуров, ведущая и организатор мероприятия, доктор философии по искусствоведению, старший преподаватель БМА Алёна Инякина, заведующая научной лабораторией БМА, доктор философии по искусствоведению, доцент Нурида Исмаилзаде рассказали о славном пути учёного - музыканта, ее вкладе в национальную науку и культуру, пожелали дальнейших успехов.

Гюльназ Абдуллазаде выразила признательность за теплые слова, с теплотой отозвалась о своих преподавателях, годах обучения в аспирантуре МГУ, отметила важные жизненные вехи.

В концертной программе в Русском доме в Баку прозвучали редко исполняемые сольные и ансамблевые, вокальные и инструментальные сочинения Гюльназ Абдуллазаде в исполнении звёзд азербайджанской классической музыки - народной артистки, профессора БМА Гюльназ Исмаиловой, Государственного фортепианного трио Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в составе заслуженных артистов, профессора БМА Тохфи Бабаевой, Сабины Ибрагимовой, профессора БМА Эльнары Киберлинской, а также лауреата международных конкурсов, доктора философии по искусствоведению, доцента БМА Зулейхи Абдуллы.