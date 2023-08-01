В Баку состоялось торжественное открытие Дней культуры Узбекистана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная церемония открытия Дней культуры Узбекистана, которые проходят в столице Азербайджана 1-4 августа, сообщает во вторник Trend Life.

В рамках Дней культуры, организованных министерством культуры Узбекистана, пройдут концерты, показы театральных постановок, книжная выставка и другие мероприятия.

Выступая на мероприятии, министр культуры Азербайджана Адиль Керимли подчеркнул, что деятели искусства Узбекистана представят в течение Дней культуры жемчужины богатой культуры своей страны.

Было отмечено, что Азербайджан и Узбекистан объединяют общая история и культура, традиции. Крепкие и устойчивые отношения между народами Азербайджана и Узбекистана являются символом нашего братства. Сегодня в результате исключительных усилий глав наших государств отношения стратегического партнерства между двумя странами расширяются, развивается сотрудничество во всех сферах. Партнерство между Азербайджаном и Узбекистаном не ограничивается развитием двусторонних отношений, оно продолжается в рамках ряда международных и региональных организаций. Страны вместе работают над сохранением культурного наследия и ценностей наших народов.

Отметив, что в Ташкенте действует Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева, министр рассказал о деятельности культурного центра.

Министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков отметил, что в Днях культуры Узбекистана принимает участие большой творческий коллектив, в состав которого вошли более 200 мастеров искусства Узбекистана.

Было подчеркнуто, что двусторонние отношения между Узбекистаном и Азербайджаном с каждым годом развиваются и расширяются. Проведение Дней культуры Узбекистана в Баку внесет вклад в укрепление отношений между нашими народами.

Затем мероприятие продолжилось концертной программой с участием Государственного симфонического оркестра Узбекистана, деятелей искусства, которые представили музыкальные и танцевальные номера. Концертная программа вызвала большой интерес у азербайджанской публики, и позволила ближе познакомиться с традициями и искусством Узбекистана.

Напомним, что в рамках Дней культуры Узбекистана в Баку 2 августа пройдет церемония открытия уголка "Литература и искусство Узбекистана" в здании Национальной библиотеки Азербайджана. Состоится презентация переведенной на азербайджанский язык книги великого представителя узбекской литературы и основоположника узбекского романтизма Абдуллы Кадыри "Otgan kunlar" (Минувшие дни).

В этот же день в 18.00 коллектив Узбекского государственного музыкального театра имени Мукими представит на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра спектакль по произведению великого представителя узбекской литературы, основоположника узбекского романтизма Абдуллы Кадыри "Otgan kunlar" (Минувшие дни).

3 августа в 18.00 коллектив Музыкального театра Узбекистана имени Мукими покажет постановку "Kaynona" (Qayınana, Свекровь) по произведению азербайджанского драматурга Меджида Шамхалова. Показ пройдет на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра.

3 августа в 20.00 состоится выставка кулинарии и ремесел Узбекистана на Приморском бульваре, а также концертная программа мастеров фольклора.

В рамках Дней культуры выступят народные артисты Узбекистана Фаррух Закиров, Насиба Абдуллаева, Хашимжон Исмаилов, Зулайхо Бойханова, Гульсанам Мамазоитова, Женисбек Пиязов, Самандар Алимов и другие.