Азербайджанская актриса удостоена награды международного фестиваля в Бишкеке (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя принял участие в IX Международном театральном фестивале "ART-ORDO 2023", который прошел 24-29 сентября в Бишкеке (Кыргызстан), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

На фестивале азербайджанский театр выступил с моноспектаклем "İnanıram" (Верю) по одноименной пьесе драматурга Ульвии Гейдаровой в постановке режиссера Эльшада Рагимзаде.

Актриса театра Земфира Абдулсамедова, исполнившая роль матери в спектакле "İnanıram", была удостоена награды фестиваля в номинации "Лучшая женская роль".

Спектакль повествует о женщине, матери шехида. В молодости, во время археологической экспедиции в горной деревне, она видит на склоне холма одиноко растущее дерево. Сидя в тени этого дерева, она узнает, что скоро станет матерью. Вскоре начинается война и враг оккупирует эту территорию. Однако она живет мыслью, что когда сын вырастет, она обязательно покажет ему эти места, расскажет об этом дереве. Проходят годы, выросший сын становится воином, и, освобождая родную землю, становится шехидом именно под этим деревом... Женщина возвращается сюда, где под деревом находится могила сына. В ее мысленном диалоге с сыном не только боль потери, но и чувство гордости... Вера матери шехида крепка и непоколебима - Родина едина, другие матери больше не испытают боль потери...

В международном фестивале приняли участие театры Азербайджана, России, Турции, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.

Цель фестиваля - популяризация театрального искусства, воспитание молодого поколения зрителей на лучших образцах современного сценического искусства, стимулирование обмена профессиональным опытом театральных деятелей.