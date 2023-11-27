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Пространство современного искусства YARAT представляет персональную выставку народного художника Фархада Халилова

Культура Материалы 27 ноября 2023 16:18 (UTC +04:00)
Пространство современного искусства YARAT представляет персональную выставку народного художника Фархада Халилова

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Пространство современного искусства YARAT представляет персональную выставку народного художника Азербайджана Фархада Халилова "Между небом и землей", сообщили Trend Life в YARAT. Выставка пройдет с 30 ноября 2023 года по 17 февраля 2024 года в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков.

Выставка объединила живописные полотна, созданные художником за последние годы, а также графические работы, которые до сих пор нигде не выставлялись.

Настоящей "художественной школой" для молодого Фархада Халилова, привлекшего к себе внимание посредством своего уникального почерка на всесоюзных выставках 1960-70-х годов стала неформальная художественная жизнь города Москва того времени. Халилов, выросший и набравшийся опыта в среде таких художников-нонконформистов как Илья Кабаков, Олег Целков, Юрий Купер, Евгений Чубаров и других, наряду с познанием высоких художественных ценностей, сформировался как художник, связанный тесными узами с национальными традициями. Основными единомышленниками художника, вернувшегося в Азербайджан после окончания учебы в Московском высшем художественно-промышленном училище (ныне - Российский государственный художественно-промышленный университет имени С. Г. Строганова), были Джавад Мирджавадов, Ашраф Мурад и Санан Гурбанов.

На выставке "Между небом и землей" представлены работы художника, которые сфокусированы на его многолетнем творчестве и вдохновлены поэтическими темами. Халилов переносит на холст окружающую среду так, как он её ощущает, и отражает в своих работах различные состояния природы. Раскрытие этих состояний и есть основная суть выставки. Экспозиция, объединенная под метафорическим названием "Между небом и землей" — это поклонение элементам стихии, которые являются главным источником вдохновения художника. Творческая тенденция художника, меняющаяся на разных этапах его деятельности различными изобразительными решениями, представляет собой философский дискурс, ведущий от фигуративности к минималистической абстракции. Интерпретация цвета и пространства не передается в обобщенных абстракциях мастера-колориста, так как для художника важен не мотив, а состояние, ситуация, впечатление.

Фархад Халилов (родился в 1946 году в Баку) получил первое профессиональное образование в 1961-1966 годах в Азербайджанском государственном художественном училище имени А. Азимзаде, затем в 1966-1968 годах продолжил образование в Московском высшем художественно-промышленном училище, а в 1969-1975 годах в Московском полиграфическом институте (сейчас - Высшая школа печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета).

Начал участвовать в художественных выставках с 1960-х годов. Его персональные выставки прошли в Азербайджане, России и других странах: "Снова в Баку" (Центр Гейдара Алиева, Баку, 2019); "Встреча" (ВДНХ, Москва, 2016); персональная выставка (The Saatchi Gallery, Лондон, 2015); "Знакомство" (Boom Gallery, Лондон, 2011); персональная выставка (Третьяковская галерея, Москва, 2008); персональная выставка (мэрия Берлина, 2004); персональная выставка (Международный центр искусств, Париж, 2000) и другие, также его работы экспонировались на групповых выставках, проходивших в США, Германии, Японии, Польше, Франции, Испании и Италии. С 1987 года является председателем Союза художников Азербайджана. Народный художник Фархад Халилов - кавалер орденов "Шохрат", "Шараф" и "Эмек" I степени.

Работы художника хранятся в музеях и частных коллекциях в России, Турции, Франции, Швейцарии, Германии, Англии, Японии, ОАЭ.

О МУЗЕЕ ЖИВОПИСИ АЗЕРБАЙДЖАНА ХХ-ХХI ВЕКОВ

Музей живописи Азербайджана ХХ-ХХI веков, созданный Фондом Гейдара Алиева и расположенный недалеко от Площади Государственного флага, был открыт в июне 2015 года. С 2018 года музей курируется Пространством современного искусства YARAT. На сегодняшний день в Музее прошли персональные и групповые выставки выдающихся азербайджанских художников: "Розовое-Черное" (май – сентябрь, 2023), "Метакод" (декабрь, 2022 – апрель, 2023), "Уджал Ахвердиев: Общение в присутствии", "Мир Надир Зейналов: Жизнь мистического духа" (ноябрь 2021 – апрель 2022), "Сотвори себе остров" (декабрь 2020 –октябрь 2021), "Говорит Баку: 1900-1940 годы" (октябрь 2019 – апрель 2020), Ашраф Мурад: "Любовь и протест" (2019), "Труд, отдых и мечты: 1960–1980-е глазами азербайджанских мастеров" (2018).

Благодаря регулярным встречам с местными и зарубежными специалистами в области искусства, кураторами и художниками, посетители выставки получили возможность более подробно знакомиться с биографиями и творчеством художников, чьи работы представлены в музее. Мастер-классы для детей "Little YARAT" и для взрослых "Познай себя", которые проводятся под руководством известных художников, помогли участникам выявить свой творческий потенциал и усвоить основы изобразительного искусства. А в музейных залах прошли музыкальные мероприятия самых разных жанров - от классики до рока.

Музей тесно сотрудничает с образовательными учреждениями, а профессиональный персонал музея при помощи интерактивных экскурсий ежедневно знакомит школьников и студентов с экспозицией, учит их понимать и анализировать искусство.

О YARAT

Пространство Современного искусства YARAT – это некоммерческая художественная организация, основанная Аидой Махмудовой в 2011 году и расположенная в Баку. YARAT (в переводе с азербайджанского означает "создавай") посвящен современному искусству, привержен созданию центра для художественной практики, исследований, мышления и образования на Кавказе, в Центральной Азии и в соседних регионах.

YARAT включает в себя Центр Современного Искусства YARAT, Музей живописи Азербайджана XX-XXI веков, проектное пространство ARTIM, обширные общественные и образовательные программы. Центр Современного Искусства YARAT расположен в переоборудованном военно-морском здании советской эпохи площадью 2000 м², открыт в марте 2015 года и является основным выставочным помещением YARAT. На выставках представляются новые работы местных и международных художников. Организация поддерживает и предоставляет доступ художникам со всего региона, одновременно привлекая и представляя известных художников мирового уровня.

В октябре 2015 года YARAT открыл ARTIM – центральное, доступное и динамичное пространство в старом городе (Ичери Шехер) Баку. ARTIM (в переводе с азербайджанского означает "прогресс") демонстрирует экспериментальные практики и новые работы начинающих азербайджанских профессионалов в сфере искусства (избранных по результатам предварительного просмотра) и художников мирового уровня с программы стажировки. Ежегодно в нем проводится несколько мелкомасштабных проектов, а также ARTIM Lab – программа, позволяющая молодым художникам принимать участие в семинарах и ежедневной студийной практике для генерирования новых идей и работ.

Образование с момента создания центра всегда было в центре внимания деятельности YARAT. Со специальной государственной программой, включающей в себя курсы, семинары, лекции, кинопоказы, фестивали, литературные и театральные клубы и семейные уикенды, Центр YARAT предоставляет доступ широкой аудитории всех возрастов. Государственная программа активно инвестирует в становление обществ и подпитывает более широкое понимание и участие в современном искусстве.

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