Сказочный мир в Баку - новогоднее представление во Дворце Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева в Баку прошел показ веселого новогоднего представления для детей, сообщает Trend Life.

Вниманию юных зрителей был представлен музыкально-развлекательный сказочный спектакль. Представление, где главные герои - это любимые персонажи Нового года - Дед Мороз и Снегурочка, подарило публике много ярких эмоций.

На сцене была установлена новогодняя елка, украшенная мерцающими игрушками и разноцветными гирляндами. Именно вокруг этой "новогодней красавицы" развивался увлекательный сюжет интерактивного представления. Наряду с Дедом Морозом и Снегурочкой, перед зрителями выступили герои любимых детских сказок и мультфильмов.

Веселые песни, танцы, шутки, множество сюрпризов придали особый колорит сказочному представлению. Посетив представление, юные зрители совершили увлекательное путешествие в волшебный и удивительный сказочный мир.

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