В Гяндже пройдет концерт трио-мугама Мансума Ибрагимова

БАКУ /Trend Life/ - В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова, 28 февраля в 19:00, впервые будет представлен проект "Вечер мугама" с участием коллектива кавалера государственных орденов "Шохрат" и "Шараф", народного артиста Азербайджана Мансума Ибрагимова, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

В концертной программе в сопровождении народного артиста Эльчина Гашимова (тар), заслуженных артистов Эльнура Ахмедова (кяманча) и Кямрана Керимова (нагара) будут представлены композиции мугама, народные песни и теснифы.

Билеты можно приобрести в кассах Гянджинской государственной филармонии и онлайн на iticket.az.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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