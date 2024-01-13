Флора Керимова встретилась с поклонниками (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре Гейдара Алиева Сураханского района при организации Главного управления культуры города Баку состоялась встреча с легендарной азербайджанской эстрадной исполнительницей, народной артисткой Флорой Керимовой, сообщили Trend Life в пресс-службе Управления. Мероприятие прошло в рамках проекта "Qonağımız var" (У нас гость).

Вначале мероприятия прозвучал Государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

Было отмечено, что Победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне золотыми буквами вписана в славную историю страны.

Гостям вечера было рассказано об интересных фактах о жизни и деятельности народной артистки Флоры Керимовой, ее заслугах в развитии азербайджанской музыкальной культуры. Флора Керимова порадовала публику своим выступлением, исполнив прекрасные сочинения азербайджанских композиторов.

Вечер продолжился в формате интересной беседы, где каждый участник имел возможность задать народной артистке интересующий его вопрос.

В завершение мероприятия Флора Керимова выразила признательность организаторам проекта.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!