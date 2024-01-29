На большие экраны России выходит фильм "Детка" по сценарию Наргиз Багирзаде (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ -Эмоциональный фильм о поиске себя в мире взрослых "Детка" с молодой звездой кино Марией Мацель и известной актрисой Викторией Исаковой в главных ролях выходит на большие экраны России с 1 февраля, сообщила Trend Life автор cценария Наргиз Багирзаде

В 2021 году сценарий фильма "Детка", написанный Наргиз Багирзаде, выиграл финансовую поддержку министерства культуры России. Режиссер фильма – Ирина Бас.

В центре сюжета – история Даши и ее мамы, которая бросила ее в детстве. Дашу вырастил отец. После окончания школы, она сбегает от него в Санкт-Петербург, чтобы увидеть свою мать и найти ответы на главные вопросы, которые ее мучают – "почему мама меня бросила?", "что со мной не так?". Но сможет ли ее мама на эти вопросы ответить? Вместе с Дашей зритель проживет этот эмоциональный и чувственный жизненный этап.

Фильм создан киностудией "Ленфильм", сопродюсер картины — онлайн-кинотеатр START. В прокат фильм выпускает кинокомпания "Кино.Арт.Про". Также в фильме снимаются – Алексей Розин, Алексей Фадеев, Степан Белозеров.

Наргиз Багирзаде родом из Баку. Она выпускница Western Caspian University, ВГИКА (специальность – кинодраматург, мастерская Рустама Ибрагимбекова) и Академии медиаиндустрии (курс Геннадия Островского). Последние несколько лет она работала в российской киноиндустрии – на ее счету сценарий сериала "Мамы чемпионов" для СТС, который спродюсировал Федор Бондарчук, молодежного сериала "Шестнадцать +" для киноплатформы KION, а также полнометражного анимационного фильма "Поцелуй лягушки" и сериала "Столкновение", который находятся в стадии производства. Наргиз Багирзаде является одним из авторов и режиссеров киноальманаха "Баку, я люблю тебя", сценаристом "Поезд времени" и "Старики", соавтором сценария и сорежиссером "Один шаг" (Азербайджан, лучший сценарий New Vision Film Festivalı в Украине и специальный приз жюри Silafest film festival в Сербии) и т.д. В 2023 году она была программным директором азербайджанского международного кинофестиваля Salam International Youth film festival. Она также является автором сборника "Послезавтра", пьесы "Face Book. Post Scriptum", представленного на международных фестивалях, членом жюри КиноПлатформы Potential (Россия) и Batumi International Art-house film festival (Грузия).

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