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Азербайджанские артисты выступили на юбилее российского театра (ФОТО)

Культура Материалы 12 февраля 2024 14:31 (UTC +04:00)
Азербайджанские артисты выступили на юбилее российского театра (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Солисты Азербайджанского государственного академического музыкального театра Айдан Гасанова и Эмин Зейналлы выступили на мероприятии по случаю 65-летия Новосибирского музыкального театра (Россия), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Наряду с артистами из Азербайджана в юбилейном вечере приняли участие деятели культуры, театральные коллективы и оперные певцы из России, Узбекистана и Беларуси.

Айдан Гасанова и Эмин Зейналлы представили отрывки из постановок театра "Arşın mal alan" (Аршин мал алан) и "Paris Notr-Dama ithaf" (Посвящение Нотр-Дам де Пари). Их выступление было тепло принято зрительской аудиторией.

Директор Новосибирского музыкального театра, заслуженный артист России Леонид Кипнис выразил признательность Айдан Гасановой, Эмину Зейналлы и руководству Азербайджанского государственного академического музыкального театра за участие в мероприятии.

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Азербайджанские артисты выступили на юбилее российского театра (ФОТО)
Азербайджанские артисты выступили на юбилее российского театра (ФОТО)
Азербайджанские артисты выступили на юбилее российского театра (ФОТО)
Азербайджанские артисты выступили на юбилее российского театра (ФОТО)
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