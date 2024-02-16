Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Эльхан Музаффаров представил редко исполняемые композиции мугама (ФОТО)

Культура Материалы 16 февраля 2024 16:19 (UTC +04:00)
Эльхан Музаффаров представил редко исполняемые композиции мугама (ФОТО)

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку в рамках нового проекта "Азербайджанский мугам" состоялся первый мастер-класс из серии мастер-классов по исполнительскому искусству на таре с участием известного тариста и педагога Эльхана Музаффарова, сообщает Trend Life.

На открытии директор Центра, заслуженный артист Сахиб Пашазаде отметил, что цель проекта - сохранение и передача будущим поколениям азербайджанской школы классического исполнительского искусства, сохранение традиции "наставник-ученик". В мастер-классах, которые будут регулярно проводиться в течение года, будут участвовать видные представители исполнительского искусства на таре. Участие в мастер-классах бесплатное и в них может принять участие любой желающий. Азербайджанское искусство исполнения на таре внесено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Эльхан Музаффаров отметил, что искусство мугама - это древнее искусство, которое веками передавалось из поколения в поколение через традиции, от мастеров к ученикам. Занятия прошли с участием студентов музыкального колледжа при Азербайджанской Национальной консерватории. На уроке, посвященном одному из ладов мугама - раст, выступил директор колледжа Назим Казымов, который рассказал, что много лет назад узнал о секретах искусства исполнения на таре у Эльхана Музаффарова. Он посоветовал молодым людям как можно больше осваивать исполнительские приемы у мастера.

Эльхан Музаффаров представил редко исполняемые композиции мугама, стилистические особенности и технику исполнения на таре.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Эльхан Музаффаров представил редко исполняемые композиции мугама (ФОТО)
Эльхан Музаффаров представил редко исполняемые композиции мугама (ФОТО)
Эльхан Музаффаров представил редко исполняемые композиции мугама (ФОТО)
Эльхан Музаффаров представил редко исполняемые композиции мугама (ФОТО)
Эльхан Музаффаров представил редко исполняемые композиции мугама (ФОТО)
Эльхан Музаффаров представил редко исполняемые композиции мугама (ФОТО)
Эльхан Музаффаров представил редко исполняемые композиции мугама (ФОТО)
Эльхан Музаффаров представил редко исполняемые композиции мугама (ФОТО)
Эльхан Музаффаров представил редко исполняемые композиции мугама (ФОТО)
Эльхан Музаффаров представил редко исполняемые композиции мугама (ФОТО)
Эльхан Музаффаров представил редко исполняемые композиции мугама (ФОТО)
Эльхан Музаффаров представил редко исполняемые композиции мугама (ФОТО)
Эльхан Музаффаров представил редко исполняемые композиции мугама (ФОТО)
Эльхан Музаффаров представил редко исполняемые композиции мугама (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости