Эльхан Музаффаров представил редко исполняемые композиции мугама (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку в рамках нового проекта "Азербайджанский мугам" состоялся первый мастер-класс из серии мастер-классов по исполнительскому искусству на таре с участием известного тариста и педагога Эльхана Музаффарова, сообщает Trend Life.

На открытии директор Центра, заслуженный артист Сахиб Пашазаде отметил, что цель проекта - сохранение и передача будущим поколениям азербайджанской школы классического исполнительского искусства, сохранение традиции "наставник-ученик". В мастер-классах, которые будут регулярно проводиться в течение года, будут участвовать видные представители исполнительского искусства на таре. Участие в мастер-классах бесплатное и в них может принять участие любой желающий. Азербайджанское искусство исполнения на таре внесено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Эльхан Музаффаров отметил, что искусство мугама - это древнее искусство, которое веками передавалось из поколения в поколение через традиции, от мастеров к ученикам. Занятия прошли с участием студентов музыкального колледжа при Азербайджанской Национальной консерватории. На уроке, посвященном одному из ладов мугама - раст, выступил директор колледжа Назим Казымов, который рассказал, что много лет назад узнал о секретах искусства исполнения на таре у Эльхана Музаффарова. Он посоветовал молодым людям как можно больше осваивать исполнительские приемы у мастера.

Эльхан Музаффаров представил редко исполняемые композиции мугама, стилистические особенности и технику исполнения на таре.

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