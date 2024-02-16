Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Работы азербайджанских художников представлены в Париже - самый романтичный праздник и яркое настроение (ФОТО)

Культура Материалы 16 февраля 2024 22:18 (UTC +04:00)
Работы азербайджанских художников представлены в Париже - самый романтичный праздник и яркое настроение (ФОТО)

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В парижской галерее Bortone представлены работы азербайджанских художников, сообщила Trend Life заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова.

Экспозиция прошла при организации Ассоциации имени Тогрула Нариманбекова, действующей во Франции, и галереи Bortone.

Выставка была приурочена ко Дню всех влюбленных, в экспозицию вошли работы Асмер Нариманбековой, Айсель Миргасымовой, Тараны Сеид, Рены Амраховой, Лейлы Алиевой, а также турецкой художницы К.Музаффер Генчер.

Представленные произведения отражали атмосферу одного из самых романтичных праздников и яркое настроение.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Работы азербайджанских художников представлены в Париже - самый романтичный праздник и яркое настроение (ФОТО)
Работы азербайджанских художников представлены в Париже - самый романтичный праздник и яркое настроение (ФОТО)
Работы азербайджанских художников представлены в Париже - самый романтичный праздник и яркое настроение (ФОТО)
Работы азербайджанских художников представлены в Париже - самый романтичный праздник и яркое настроение (ФОТО)
Работы азербайджанских художников представлены в Париже - самый романтичный праздник и яркое настроение (ФОТО)
Работы азербайджанских художников представлены в Париже - самый романтичный праздник и яркое настроение (ФОТО)
Работы азербайджанских художников представлены в Париже - самый романтичный праздник и яркое настроение (ФОТО)
Работы азербайджанских художников представлены в Париже - самый романтичный праздник и яркое настроение (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости