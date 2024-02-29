В Баку пройдет фестиваль "BAXIŞ-4"

БАКУ /Trend Life/ - В Баку 4, 6 и 7 марта пройдет фестиваль творческих лабораторий, действующих при Союзе театральных деятелей Азербайджана (СТДА), сообщили Trend Life в пресс-службе СТДА. Фестиваль называется "BAXIŞ-4".

В ходе фестиваля представители молодежи, которые занимаются в актерской и режиссерской лабораториях СТДА, покажут чему они научились за год обучения. Спектакли будут демонстрироваться на Малой и Большой сценах Союза театральных деятелей Азербайджана.

Согласно программе фестиваля, 4 марта в 12.00 будет показан спектакль "Королева красоты" по пьесе Мартина Макдонаха, в 17.00 того же дня – постановка "Оскар" Эрика-Эмманюэля Шмитта.

6 марта в 12.00 вниманию публики будет представлен моноспектакль "Аккомпаниатор" по пьесе Митуа Марселя, а 7 марта в 18.00 - постановка "Автобус" на основе произведения Станислава Стратиева.

Итоги фестиваля будут объявлены 10 марта – в День национального театра.

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