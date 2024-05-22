Азербайджанская национальная кухня в ярких красках – закуски, соленья, сладости (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Shah Palace Hotel в Баку состоялась открытие художественной выставки "Азербайджанская национальная кухня" молодых художников Галереи искусств KamART, сообщает Trend Life.

В экспозицию выставки вошли 55 работ на холстах от 26 авторов. Выставка отражает разнообразие азербайджанской кухни: мясные блюда и выпечка, долма, шашлыки, молочные и мучные изделия, закуски, соленья и сладости, сиропы и варенья – интересные и красочные композиции, демонстрирующие кухню разных регионов Азербайджана. На выставке был представлен каталог работ экспозиции, над дизайном которого работали Новруз Новрузов и Гюльнар Сафарова.

Автор идеи и куратор проекта, директор галереи искусств KamART, старший преподаватель Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Камаля Джафарзаде рассказала о том, как зародилась идея данного проекта, процессе его реализации, отметив, что цель выставки - это привлечение внимания к культурному наследию и кулинарным традициям Азербайджана и поддержка талантливых юных художников.

На открытии выступили заместитель председателя Союза художников Азербайджана, народный художник, профессор Агали Ибрагимов, президент Национальной ассоциации кулинаров Азербайджана, заслуженный деятель культуры Таир Амирасланов, доцент Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, заслуженный художник Рашад Джабаров и лауреат международных конкурсов, художник Самир Гафаров.

Все участники выставки получили дипломы, а Таиру Амирасланову, Рашаду Джабарову и Самиру Гафарову были вручены благодарственные грамоты. Юные художники рассказали о своих композициях, а также о взглядах на национальную кухню.

Напомним, что 16-17 марта этого года выставка "Азербайджанская кухня" была представлена в Токио при поддержке посольства Азербайджана в Японии и вызвала большой интерес японцев. Экспозицию составили 32 работы 15 юных авторов.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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