Азербайджан представлен на 30-й Пекинской международной книжной выставке (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан представлен на 30-й Пекинской международной книжной выставке, открытие которой состоялось 19 июня, сообщили Trend в министерстве культуры Азербайджана.

При организации министерства культуры и при поддержке посольства Азербайджана в Китайской Народной Республике впервые в текущем году Азербайджан представлен ​​национальным стендом на Пекинской международной книжной ярмарке.

На стенде представлено 309 экземпляров 133 наименований книг. Участникам и посетителям выставки предоставляется обширная информация об истории, культуре, литературе, книжном искусстве Азербайджана, о городе Шуша, который был объявлен "Культурной столицей исламского мира" на 2024 год.

В рамках выставки с участием представителей азербайджанских издательств проводятся встречи с представителями китайской стороны.

После церемонии открытия международной книжной ярмарки представители азербайджанской делегации посетили Пекинскую национальную библиотеку, где состоялось обсуждение возможностей сотрудничества.

Отметим, что 30-я Пекинская международная книжная выставка проходит с 19 по 23 июня.

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