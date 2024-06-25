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В Баку состоится концерт оркестра Cadenza

Культура Материалы 25 июня 2024 16:00 (UTC +04:00)
В Баку состоится концерт оркестра Cadenza
Фото: оркестр Cadenza

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку 28 июня в 19:00 состоится концерт оркестра Cadenza, который будет посвящен 75-летию композитора, заслуженного деятеля искусств, профессора Мамедаги Умудова, сообщает Trend Life.

На вечере прозвучат произведения композитора "Танец-фантазия", "Портрет", "Танец", "Muğamsayağı", а также "Поэма" для скрипки и камерного оркестра и симфония "Düşüncələr".

В программе выступят Вафа Бабаева (скрипка), Фатима Насирли (скрипка), Айнур Ахадова (скрипка), Кямран Талыблы (флейта), дирижер Самир Асадов.

Вход на концерт свободный.

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