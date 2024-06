В рамках Baku Piano Festival представлен проект We are the future и экспозиция Arts Council Azerbaijan (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках третьего международного Baku Piano Festival представлен проект юных талантов We are the future, сообщает Trend Life.

В двух концертных программах We are the future талантливые музыканты выступили перед публикой с композициями. Для многих выступления стали фестивальным дебютом.

Гусейн Нифталиев, Рания Рзаева, Ария Ахмадова, Айлин Абдуллаева, Абдуррахман Рзаев, Гафар Гасанзаде, Дуйгу Расул, Севда Амирли, Нуржан Джафарова, Амина Наджафли, Парвиз Багиров, Аян Аскарова, Аднан Керимли, Медина Пашаева и Ахмед Надер Абдулла выступили с классической программой.

Мирахад Новрасли, Гусейн Керимов, Мухаммад Аллахвердиев, Амин Алиев, Мирсамад Новрасли, Джавад Мамедов, Матин Ибрагимли, Медина Пашаева, Назрин Иманова, Зия Алишов Юсифли, Исмаил Велизаде удивили зрителей джазовыми импровизациями. Выступления юных талантов прошли при полных овациях зала.

В рамках мероприятия состоялась также выставка детских работ, организованная Arts Council Azerbaijan. На выставке приняли участие молодые художники Амина Джабарлы, Назим Мамедли, Сурая Мамедли, Суад Тагиева, Айлин Рзаева, Фярай Мюршюдлю, Амина Мирзалиева, Амин Мирзалиев, Евангелина Лисанова, Рашид Алиев, Эльвира Алиева, Марьям Алиева, Магсуд Алиев, Фидан Аббасалиева, Нигяр Махмудбекова, Умуд Хабибов.

Бакинский международный фестиваль фортепиано - это не только волшебная игра виртуозов на фортепиано и клавишных инструментах, это прежде всего роскошная атмосфера, которая будет вдохновлять и очаровывать самых взыскательных меломанов, дарить яркие эмоции.

Основатель и директор Baku Piano Festival - лауреат международных конкурсов, джазмен и пианист, заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли.

Девиз фестиваля: May piano inspire you!

Хэштеги: #bakupianofest #bakupianofestival

