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Назван состав жюри второго Международного фестиваля мобильных фильмов CINEMO

Культура Материалы 29 ноября 2024 14:15 (UTC +04:00)
Назван состав жюри второго Международного фестиваля мобильных фильмов CINEMO

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Объявлен состав жюри Международного фестиваля мобильных фильмов CINEMO, сообщил Trend Life учредитель и директор фестиваля, киноактер Руслан Сабирли.

"Жюри международных и местных фильмов уже завершило голосование. Оргкомитет определит победителей по результатам голосования. Как всегда, и в этом году, чтобы сохранить объективность результатов фестиваля, мы раскрываем имена членов жюри только после голосования. Также жюри голосовало не вместе, а раздельно, то есть голосуя онлайн, не зная друг друга, что сделало результаты еще более объективными. Ознакомиться с составом жюри можно на сайте фестиваля. Желаю участникам удачи!" - сказал Руслан Сабирли.

В фестивале участвуют фильмы в международных и местных номинациях:

• Международный: лучший полнометражный фильм, лучший документальный фильм, лучшее социальное видео, лучшее музыкальное видео, CINEMO TikTok.

• Локальный (только для Азербайджана): лучший полнометражный фильм, лучший документальный фильм, лучшая социальная сеть.

II Международный фестиваль мобильных фильмов CINEMO проводится SBRLY при поддержке министерства культуры Азербайджана, Агентства кино Азербайджана и ведущей платформы коротких видеороликов TikTok. Проходит под девизом "Fikir çəkmə, telefona çək!".

Церемония награждения победителей будет транслироваться в прямом эфире в официальном аккаунте сообщества стримеров TikTok в Центральной Азии и на Кавказе https://www.tiktok.com/@tiktoklive_eecca.

Жюри выберет победителей из числа представленных фильмов. Более подробную информацию можно найти на сайте фестиваля: www.cinemoff.com

Все вопросы можно адресовать на электронную почту фестиваля и в аккаунты социальных сетей.

Электронная почта: [email protected]

Фейсбук: https://www.facebook.com/cinemoff

Инстаграм: https://www.instagram.com/cinemoff/

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