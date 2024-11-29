Состоялся вечер "На литературных горизонтах", посвященный 120-летию Мамеда Арифа (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялся художественно-музыкальный вечер "На литературных горизонтах", посвященный 120-летнему юбилею видного литературоведа, критика, общественного деятеля, лауреата Государственной премии, заслуженного деятеля науки, академика Мамеда Арифа Дадашзаде, сообщает Trend Life.

На открытии был представлен видеоматериал, отразивший основные этапы биографии Мамеда Арифа.

Заслуженный журналист, доктор философии по педагогике, автор сценария вечера Гафар Аскерзаде широко осветил путь жизни и творчества видного ученого.

Президент НАНА, академик Иса Габиббейли рассказал о больших заслугах Мамеда Арифа в области национального литературоведения. Также академик подчеркнул вклад М.А.Дадашзаде, с 1939 по 1959 годы (с перерывами) являвшегося директором Института литературы и языка имени Низами, в становлении института и формирование его стратегии. Он отметил актуальность научных идей Мамеда Арифа, создавшего школу литературоведения и литературной критики, а также подчеркнул, что направления, которые он наметил, продолжает развивать новое поколение литературоведов.

Директор Национального музея азербайджанской литературы имени Низами, заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджана, академик Рафаэль Гусейнов рассказал о жизненном пути Мамеда Арифа в контексте событий XX века. Примечательные факты, о которых рассказал Рафаэль Гусейнов, оказались чрезвычайно важными для освещения образа Мамеда Арифа как ученого.

На вечере, который вела Азада Гафарзаде, в сопровождении инструментального ансамбля Dan Ulduzu имени Гюляры Алиевой (художественный руководитель - заслуженный артист Тариэль Аббасов), выступили народная артистка Гюльяз Мамедова, заслуженная артистка Нушаба Алескерли, исполнители Вюсал Гаджиев, Ниджат Джафарзаде, Айшан Мехдиева, Сархан Буньядзаде, Гюнай Имамвердиева, Илькин Гасымов, Расим Сафар и Рамазан Шарифзаде, исполнившие произведения азербайджанских композиторов. Песни Фикрета Амирова и Шафиги Ахундовой, представленные Гюльяз Мамедовой, внесли в атмосферу вечера особые трогательные нотки. Молодой поэт Гюняш Гусейнов продекламировал назире на стихотворение Сулеймана Рустама, посвященное Мамеду Арифу.

В завершение вечера внуки Мамеда Арифа - доктор философии по филологии Агшин Дадашзаде и профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Зюмруд Дадашзаде выразили глубокую благодарность организаторам вечера, Общественному библиотечному объединению Könüllülər и руководству Международного центра мугама, всем, кто почтил память ученого. Зюмруд Дадашзаде подчеркнула, что проведение мероприятия именно в Центре мугама не случайность. Она напомнила о роли рассказа "Tar çalınır" (Играет тар) Мамеда Арифа, опубликованного в сборнике Aprel alovları в 1930 году и послужившего делу защиты национально-культурных ценностей, мугама и тара.

Художественно-музыкальный вечер "На литературных горизонтах" с участием известных ученых и деятелей искусства, стал знаменательным событием в культурной жизни.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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