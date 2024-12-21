В Баку отметили 75-летие кинорежиссера Джахангира Зейналлы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" прошел творческий вечер по случаю 75-летнего юбилея заслуженного деятеля искусств, кинорежиссера и сценариста Джахангира Зейналлы, организованный Государственным фондом кино Азербайджана и Союзом кинематографистов Азербайджана, сообщает Trend Life.

На открытии была представлена фотовыставка, посвященная жизни и творчеству юбиляра. Директор Государственного фонда кино Азербайджана, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев рассказал о творчестве режиссера.

Джахангир Зейналлы родился 13 октября 1949 года в Баку. Выпускник режиссерского факультета Всесоюзного государственного института кинематографии. После завершения учебы он начал работать на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, сняв более сорока документальных фильмов, а также художественные картины.

Секретарь Союза кинематографистов Азербайджана, заслуженный деятель искусств Баба Везироглу от имени СКА поздравил юбиляра и вручил ему ценный памятный подарок. Народный артист Абдул Махмудов, заслуженные деятели искусств Айдын Казымзаде и Рафик Гамбаров передали теплые слова поздравления и пожелания дальнейших творческих свершений. Заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джахангир Зейналлы поделился воспоминаниями, выразив благодарность Государственному фонду кино Азербайджана, Союзу кинематографистов Азербайджана за организацию мероприятия, а также зрителям.

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