Мастер мугама Гаджибаба Гусейнов из Чемберекенда - порой с трудом удавалось достать даже черный хлеб… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Nadir muğam ifaçıları" (Уникальные исполнители мугама) в Международном центре мугама состоялся вечер, посвященный 105-летию видного знатока мугамного искусства, ханенде, народного артиста Азербайджана Гаджибабы Гусейнова (19.03.1919 – 24.10.1993), сообщает Trend Life.

Гостям была представлена концертная программа с участием народного артиста Тейюба Асланова, заслуженного деятеля искусств Агиля Меликова, солистов МЦМ Гусейна Меликова, Мамеда Наджафова, ханенде Эльбруса Нифталиева, которые исполнили композиции из репертуара Гаджибабы Гусейнова. Выступления прошли в сопровождении инструментального ансамбля МЦМ под руководством тариста Ровшана Гурбанова, мугамной группы "Харыбюльбюль" под руководством заслуженного артиста Алиаги Садиева и заслуженного артиста, пианиста Эмиля Афрасияба.

Выступившие директор Международного центра мугама, заслуженный артист, тарист Сахиб Пашазаде, заслуженный деятель искусств, ханенде Агиль Меликов, заслуженный артист Мирназим Асадуллаев рассказали о неоценимом вкладе Гаджибабы Гусейнова в искусство азербайджанского мугама, теснифов и газелей, пропаганду и развитие национальной школы мугама. Было отмечено, что многочисленные произведения, созданные Гаджибабой Гусейновым, вошли в музыкальное наследие и получили широкое распространение среди исполнителей мугама. Большое внимание Мастер уделял и народному творчеству, собранные и систематизированные им произведения нашли большое применение в национальном музыкальном искусстве. Ханенде был присущ самобытный стиль, заключающийся в профессиональном сочетании мугамных техник, приемов азербайджанской народной музыки, ритмики и поэзии. Исполненные им мугамы, народные песни, особенно теснифы "Бяряйя бах, бяряйя", "Гарпыз кясдим, йейян йох" и многие другие, прославились именно благодаря его исполнению.

Ханенде Гаджибаба Гусейнов родился в бакинском квартале Чемберекенд, имеющем своеобразные обычаи и традиции. Он был первенцем в семье, где было еще 7 детей. Семья была очень религиозной, родители настаивали на том, чтобы Гаджибаба обучался в духовном училище и стал впоследствии ахундом. С юных лет он рос в атмосфере религиозной музыки, исполнял на меджлисах азан, новха и марсию. В то же время он интересовался классической поэзией и газелями, что впоследствии сыграло важную роль в его становлении как певца. Это были годы, когда советская власть боролась против религии и верующих, насаждала атеизм. И когда в школе узнали о посещении школьником мечети, исполнении им религиозных песнопений, решили пожурить его за это. Но это сильно разгневало Гаджибабу и таким образом еще в 4-м классе он расстался со школьной жизнью. Чтобы помогать семье, он стал выходить вместе с отцом в море, таскал тяжелые грузы. Потом выучился на столяра. Тяжелая болезнь отца и его смерть добавили забот Гаджибабе, которому на тот период было почти 22 года. Жизнь была крайне тяжелой. Наступила Великая Отечественная война, в этот период он женился на Мехпаре, порой с трудом удавалось достать даже черный хлеб. Гаджибаба, обладавший хорошим голосом, даже не задумывался о том, чтобы стать ханенде. Чтобы прокормить семью, он стал также ходить на свадьбы как исполнитель на нагаре. Но однажды его свояченица, известная певица Сара Гадимова решила познакомить его с известным таристом Ахмедом Бакихановым, который затем пригласил его выступать со своим ансамблем. Позднее он выступал также с известным таристом Бахрамом Мансуровым, а затем и с различными ансамблями. Большую популярность приобрел на бакинских свадьбах, стал выступать на концертах. Гастролировал в Ираке, Франции, Швеции, Бельгии, Нидерландах, Иране и других странах. С песнями и мугамами в исполнении Гусейнова выпущены пластинки фирмы "Мелодия", диски и кассеты. Записи песен и мугамов в его исполнении хранятся в Золотом фонде Азгостелерадио.

Он также 30 лет преподавал в музыкальной школе имени Асафа Зейналлы. Хотя у него самого не было учителя в искусстве, он фактически был самородком в мугаме, но среди его учеников такие мастера, как народные артисты Алим Гасымов, Гадир Рустамов, Теймур Мустафаев, Сабир Алиев, Заур Рзаев, заслуженная артистка Назакет Мамедова и другие.

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