Анджелина Джоли и Брэд Питт могут отозвать заявление о разводе

Американские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли, подавшие документы на развод почти год назад, могут полностью возобновить отношения. Об этом, как сообщает РИА Новости, пишет журнал US Weekly со ссылкой на близкие к паре источники.

"Развод заглох. За последние несколько месяцев они ничего не сделали, чтобы продвинуть этот процесс, и всем кажется, что они и не собираются это делать", — сообщил собеседник издания.

В мае журнал уже писал, что Питт и Джоли встречаются втайне от своих детей. Отмечалось, что на потепление отношений особенно благотворно повлиял отказ Питта от спиртного. По мнению друзей, приостановка бракоразводного процесса может означать, что пара сделает и следующий шаг.

"Все думают, что они снова могут начать жить вместе. Я не удивлюсь, если они заявят об отмене развода и попытаются все наладить", — приводит журнал слова одного из общих знакомых Питта и Джоли.

О решении Джоли развестись с Питтом стало известно в конце сентября 2016 года. Актриса объяснила свое решение "непримиримыми разногласиями между супругами". Также она попросила у суда оставить шестерых детей жить с ней. Позже сообщалось, что супруги договорились об опеке над детьми.