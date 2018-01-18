Впервые в Баку – спектакль "Три кота – День варенья!"

18 января 2018 17:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра 19 мая будет представлен новый детский спектакль "Три кота – День варенья!", сообщает Trend Life.

Сюжет спектакля строится вокруг одного из самых важных событий в жизни кошачьей семьи - дня рождения Мамы. К этому празднику котята решили подготовиться основательно…

Утро в семье началось необычно – мама отправилась на прогулку, а котята вместе с папой остались дома, ведь ко дню рожденью Мамы нужно успеть подготовить настоящий праздник! А для любого хорошего праздника нужны выступления, подарки и много позитивного настроения. Так что с самого утра Карамелька, Коржик и Компот начали готовиться ко Дню варенья!

На спектакле котята вместе с маленьким зрителями разучат веселый танец, споют песенку, научатся рисовать праздничные картины и узнают, как сделать самый незабываемый и веселый праздник для своих родителей!

На шоу Вас ждет:

• Встреча с любыми героями! Все три котенка на одной сцене: Коржик, Карамелька, Компот, ну и конечно же мама кошка и папа кот! Такого еще не было!

• Зажигательные танцы, веселые песни и море шуток!

• Увлекательные интерактивные игры с детьми. Действие спектакля будет происходить не только на сцене, но и в зрительном зале! Ваш ребенок станет непосредственным участником спектакля!

Не секрет, что по своей природе, дети лучше усваивают информацию, которая исходит от их любимых персонажей, с которыми они себя ассоциируют. Именно по этому в спектакль внесена большая образовательная составляющая!

Приходите на спектакль за новыми яркими эмоциями и полезными знаниями!

Цена билетов от 5 манат до 50 манат. Билеты на спектакль, не выходя из дома или работы, можно будет приобрести на сайте https://iticket.az/events/tri-kota-den-varenja. Для бесплатной доставки достаточно связаться по телефону (077) 600 00 60. Для заказа билетов и справок: (050)3549054.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

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