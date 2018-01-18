Михаил Ширвиндт стал в Баку огнепоклонником (ВИДЕО)

18 января 2018 18:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Известный российский телеведущий, теле- и кинопродюсер, сын актера, народного артиста России Александра Ширвиндта - Михаил Ширвиндт приехал в столицу Азербайджана, сообщает Trend Life со ссылкой на страницу телеведущего в Instagram.

На своей странице Михаил Ширвиндт разместил несколько видеороликов, сделанных в Баку, где ознакомился с достопримечательностями столицы Азербайджана, посетил Ичери шехер, в том числе и место съемок эпизода из популярной советской кинокомедии "Бриллиантовая рука", а также Государственный историко-архи­тек­турный заповедник "Храм Атешгях" и другие знаменательные места.

В видеоролике, записанным в "Храме Атешгях", Ширвиндт в шуточной форме говорит, что ему холодно и он становится страстным огнепоклонником.

Отметим, что ранее Михаил Ширвиндт был театральным актёром. Ведущий телепрограмм "Дог-шоу "Я и моя собака"" (НТВ и Первый канал) и "Хочу знать" (Первый канал).

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Борис Адрианов пробежался по Баку: "Ели мы вкусно, жили красиво..." (ФОТО)
Интервью 26 декабря 2017 17:00
В Ичери шехер отметят 25-летие Азербайджанского национального комитета İCOM
Социум 14 декабря 2017 14:49
Незнакомый Ичери шехер (ФОТО)
Культура 5 декабря 2017 17:09
Отец и дочь: Яркие краски Молдовы в Баку (ФОТО)
Культура 23 ноября 2017 18:02
Нуш олсун! 5 причин посетить фестиваль еды в Баку – Sweet November
Интересное 10 ноября 2017 11:24
Музеи, коллекции и промышленное наследие – международная конференция в Баку (ФОТО)
Социум 6 октября 2017 12:58
Это праздник каждого, кто хоть раз ощутил себя путешественником – фестиваль в Баку (ФОТО)
Путешествия 27 сентября 2017 13:16
В Баку пройдет фестиваль, посвященный Всемирному дню туризма
Путешествия 26 сентября 2017 13:13
В Баку пройдет седьмой Фестиваль искусств "Девичья башня"
Культура 21 сентября 2017 16:18
Туристы восхищены азербайджанской музыкой (ФОТО)
Культура 19 сентября 2017 17:32
В Ичери шехер прошла церемония награждения лучших фотографов BakuPhoto 2017 (ФОТО)
Социум 19 сентября 2017 16:53
В Азербайджане чувствуешь очень мощную мужскую энергетику - Ульяна Подкорытова (ФОТО)
Интервью 7 сентября 2017 12:52
Звуки Баку - оригинальный проект российской художницы Ульяны Подкорытовой (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 20 июля 2017 18:27
Баку-Мехико: Полет на искалеченных крыльях Фриды Кало (ФОТО)
Культура 19 июля 2017 12:20
В Ичери шехер откроется выставка памяти мексиканской художницы Фриды Кало
Культура 15 июля 2017 13:38
В Баку пройдет конференция “Музеи, коллекции и наследие промышленности”
Социум 10 июля 2017 14:30
Леонид Якубович приехал в Баку для съемок в рекламе (ФОТО)
Звёздный мир 8 июля 2017 15:19
В Баку представлен уникальный проект – макет Ичери шехер в бронзе для слепых (ФОТО)
Социум 18 июня 2017 16:44