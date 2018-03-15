Жаркие поиски жениха в Баку - приключения российских звезд (ФОТО, ВИДЕО)

15 марта 2018 19:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На официальной странице российской продюсерской компании "Среда" в Facebook представлен трейлер романтической комедии "Килиманджара", сообщает Trend Life. Фильм снят в Баку и выйдет в прокат 2 августа. "Будет жарко!" - написано на странице.

Режиссер фильма - Екатерина Телегина. Производство – продюсерская компания "Среда" (Россия) и "Planet Parni iz Baku Films" (Азербайджан).

В фильме снялись Павел Прилучный, Ирина Старшенбаум, Максим Виторган, Таир Иманов, Тимофей Трибунцев, Варвара Бородина, Джабир Иманов, Бахрам Багирзаде и другие.

Сюжет фильма: Когда к тебе на свадьбу не приезжает жених, остается только одно – найти его. Именно так и поступает красавица Маруся, отправившись на поиски своего возлюбленного в его родной Азербайджан. И хорошо, что рядом есть дружная команда друзей, или не очень дружная и не совсем друзей. На такие приключения в Баку не рассчитывал никто из компании Маруси, как и сами жители...

(Автор: Джани Бабаева)

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