В Баку появилась популярная смешная невеста (ВИДЕО, ФОТО)

28 марта 2018 16:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Творческий коллектив на красной дорожке, медийные лица и звезды эстрады, кино и телевидения, праздничная атмосфера - прошёл гала-вечер комедийного фильма "Məşhur gəlin" (Популярная невеста) в кинотеатре премиум -класса CinemaPlus, расположенным в торговом центре Gənclik Mall, сообщает Trend Life.

На вечере участвовали актеры фильма, известные представители искусства, званые гости и представители медиа.

В экранизации фильма, являющегося производством AS Media, принимали участие главные продюсеры Сарван Аллахвердиев и Джавид Гюль, исполнительный продюсер Сархан Гадимов, координатор Заур Дарабзаде, сценаристы Эльсевер Джамал и Азер Салимли, звукорежиссер Ислам Ширвани. Режиссёр картины Рафаэль Багиров. Роли исполнили Афаг Гянджали, Расул Аббасов, Мансур Шариф, Шахрияр Абилов, Джавид Гюль и Кямиль Зейналлы.

По сюжетной линии, гянджинец Вагиф является ярым влюбленным фанатом телеведущей Афаг Гянджали. Самое прекрасное, что может случиться с человеком, который так любит Афаг Гянджали, является то, что она сядет в его машину. Афаг направляется в аэропорт на такси Вагифа и забывает там сумку. Несмотря на то, что Вагиф бежал за самолетом с сумкой, он так и не смог отдать ее Афаг. Для того, чтобы попасть в Баку и отдать сумку, Вагиф просит помощи у своего друга – торговца автомобилями Этибара. Друзья отправляются в путь, чтобы отдать сумку и встречают на своем пути приключения.

С 29 марта фильм можно будет посмотреть в сети кинотеатров CinemaPlus.

(Автор: Вугар Иманов)

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Azernews Newspaper
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