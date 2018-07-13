Сериал "Игра престолов" номинирован "Эмми"

Сериал "Игра престолов" после годового перерыва вновь номинирован на престижную награду телеакадемии США "Эмми" (Emmy Awards), конкуренцию ему составят сериалы "Рассказ служанки", "Американцы", "Очень странные дела", "Это мы", "Корона" и "Мир дикого запада", об этом, как передает РИА Новости, сообщили организаторы.

Юбилейная 70-ая церемония вручения награды "Эмми" пройдет 17 сентября в Лос-Анджелесе и будет транслироваться на телеканале NBC.

В 2017 году популярный сериал "Игра престолов" (создан телеканалом HBO), на счету которого 38 побед на "Эмми", впервые не вошел в число номинантов престижной премии. Это произошло потому, что очередной седьмой сезон начали показывать лишь в середине июля, а чтобы претендовать на премию, показ должен был начаться до 1 июня. Пропустив год, теперь седьмой сезон претендует на награду в 22 категориях, на награду в том числе представлены актеры Лена Хиди, Николай Костер-Валдау и Питер Динклэйдж за роли второго плана, а также Дайана Ригг в категории "лучшая приглашенная актриса", говорится в сообщении.

Серьезную конкуренцию, как ожидается, "Игре престолов" представляет триумфатор прошлого года, представленный в 20 категориях драматический сериал "Рассказ служанки" (Hulu). За работу в нем на "Эмми" претендуют исполнительница главной роли Элизабет Мосс, а также Лесли Энн Даун, Ивонн Страховски и Алексис Бледел за роли второго плана.

В категории лучшие комедийные сериалы в этом году представлены "Атланта" (Atlanta), "Барри" (Barry), "Черноватый" (Black–ish), "Умерь свой энтузиазм" (Curb Your Enthusiasm), "Блеск" (Glow), "Удивительная миссис Мейзел"(The Marvelouse Mrs. Maisel), "Кремниевая долина"(Silicon Valley), "Несгибаемая Кимми Шмидт" (Unbreakable Kimmy Shmidt).

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