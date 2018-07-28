Самое продолжительное лунное затмение в XXI веке завершилось

28 июля 2018 04:25 (UTC+04:00)

Самое продолжительное лунное затмение из всех, которые уже прошли или еще пройдут в XXI веке, завершилось.

Затмение началось в 22.24 27 июля, а его полная фаза прошла с 23.30 до 01.13, передаёт РИА Новости. Всего в XXI веке пройдет 225 лунных затмений, причем лишь 85 из них будут полными, а дольше трех часов продлятся всего шесть.

Затмение продлилось так долго из-за того, что Луна находилась близко к апогею (к точке максимального удаления от Земли) и была значительно меньше тени, отбрасываемой Землей. Естественный спутник Земли погрузился в северную часть тени и прошел через ее центр. Земная тень полностью затмила видимую поверхность Луны, отчего спутник окрасился в багрово-красный оттенок.

В этот раз затмение совпало с другим астрономическим событием — великим противостоянием Марса с Солнцем. Красная планета максимально приблизилась к Земле и обогнала в блеске Юпитер. Таким образом, Марс стал в эту ночь самой яркой точкой после Солнца, Луны и Венеры. Следующее Великое противостояние Марса ожидается через 17 лет, 15 сентября 2035 года.

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