Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко променяли гёз мунджуг на индейские амулеты (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известные оперные исполнители, супружеская чета - народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов и народная артистка России Анна Нетребко в рамках гастролей по Южной Америке посетили не только достопримечательности Буэнос-Айреса (Аргентина), Лимы (Перу), Сан-Паулу (Бразилия) и Сантьяго (Чили), но и приобрели сувениры, сообщает Trend Life. Своими фото они поделились на страницах в İnstaqram.

Интересно, что на рынке в Буэнос-Айресе они приобрели амулеты индейцев гуарани – раскрашенные черепа, в Лиме - амулеты индейцев шипибо-конибо – золотые кружочки. Согласно поверьям перуанских индейцев жизненно важные отверстия на теле человека должны быть защищены золотыми кружочками, которые сохраняют тело и душу от влияния злых духов. Особенно важно носить клипсы на носу. А аргентинские индейцы рассматривают череп как вместилище души, жизни существа и поэтому почитают его в качестве средоточия священной силы, которая защищает человека от неблагоприятных сил, дарует здоровье и богатство. В индейских племенах череп, нанесённый на тело, считается оберегом. Индейцы полагают, что этот символ должен запутать смерть. Она решит, что человек уже мёртв, и просто пройдёт мимо. В наше время таким приёмом пользуются гонщики и мотоциклисты, нанося на экипировку и свой транспорт черепа и кости.

Кстати, Юсиф ранее предпочитал гёз мунджугу (средство от сглаза) – азербайджанский амулет. По народным поверьям, дурной глаз обойдет вас стороной и разобьется об амулет. Его принято вешать в квартире, в машине, и даже использовать как украшение. Например, кулоны, браслеты из магических камешков очень популярны и всегда "в тренде". Более того, первым долгом его прицепляют к одежде малышей, особенно новорожденных. Чем хорош гёз мунджугу - тем, что его можно носить везде с собой как талисман. А еще данный талисман используют и в качестве подарка. Например, можно подарить тем, кто въехал в новую квартиру в качестве оберега.

Что касается Анны Нетребко, то известна ее давняя страсть к вещам с мистической историей. Чаще это обереги, приносившие удачу или защищавшие от злых духов. Есть у нее ритуальные ножи, ступки средневековых алхимиков и даже египетская мумия священной храмовой кошки.

Ох, уж эти суеверия…

(Автор: Вугар Иманов)

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