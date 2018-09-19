Ученые нашли средство от облысения

19 сентября 2018 09:46 (UTC+04:00)

Вещество, использующееся в парфюмерии для имитации запаха сандалового дерева, стимулирует рост волос у человека, выяснили ученые из Манчестерского университета в Великобритании. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications, передает РИА Новости.

Исследователи использовали вещество, известное как сандалор, для воздействия на рецептор OR2AT4 в фолликулах волос. При нанесении на образцы тканей кожи головы сандалор одновременно увеличивал рост волос и снижал количество отмерших клеток.

"Результаты небольшого пилотного исследования, проведенного контрактной исследовательской организацией на 20 женщинах-добровольцах, дают снования предполагать, что наружное применение сандалора уменьшает потерю волос", - заявил изданию The Independent один из авторов работы профессор Ральф Паус.

Дальнейшим этапом должно стать полноценное тестирование на добровольцах, однако ученые считают, что находятся на пороге решения проблемы борьбы с облысением.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Физики из Китая создали самую маленькую молнию на Земле
Китай 22 августа 13:56
Названы продукты, предотвращающие рак
Интересное 16 августа 10:45
Ученые рассказали, что голубой свет от экрана смартфона вызывает потерю зрения
Интересное 10 августа 10:04
Более 2 тыс. ученых соберутся на ассамблее комитета по космическим исследованиям в США
В мире 15 июля 03:23
Ученые открыли микробов, способных жить в "соленых ручьях" Марса
В мире 6 июля 19:07
Ученые выяснили, почему водители засыпают за рулем
Культура 6 июля 09:34
Лента новостей
БВШН – самый перспективный вуз в Азербайджане- абитуриент
Общество 10:19
Президент Узбекистана примет участие в заседании совета глав государств СНГ в Душанбе
Узбекистан 10:05
В Туркменистане объявлен очередной призыв на срочную военную службу
Туркменистан 10:02
CNPC рассчитывает на поставки узбекского газа по четвёртой ветке газопровода «ЦА-Китай»
Энергетика 09:59
Турция облегчила закон о предоставлении гражданства
Турция 09:59
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 87 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:43
Трамп прокомментировал трагедию с Ил-20 в Сирии‍
США 09:33
ИБР выделит Узбекистану $1,3 млрд на развитие различных секторов экономики
Бизнес 09:31
Eximbank Республики Корея привлечет специалистов для развития пассажирского транспорта в Ташкенте
Бизнес 09:29