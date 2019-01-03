Детвора с горных склонов Канады заговорила на азербайджанском языке (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Сеть кинотеатров премиум-класса CinemaPlus приступила к показу канадского анимационного фильма "Снежные горки" с профессиональным азербайджанским дубляжем, подготовленным на студии Cinemazadeh в 2018 году, сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

Редактором дубляжа является Вугар Гусейнов, режиссер - Ровшан Мамедли, звукооператор - Вюсал Абдулгасанов, звукорежиссер - Орхан Агаларов, пост-продакшн - Руфат Керимзаде, исполнительный продюсер - Эмиль Давудзаде, главный продюсер - Джафар Ахундзаде.

Анимационный фильм озвучили Ислам Мехралиев, Алихан Раджабов, Кямаля Пириева, Мятанет Аббаслы, Вюсал Мамедов, Азада Аббасова, Незакят Мамедли, Эльнур Гусейнов, Рагим Рагимов, Ровшан Мамедли и Айтадж Рагимова.

Режиссером семейного мультфильма является Бенуа Годбут.

О мультипликационном фильме: в маленькой живописной деревушке на заснеженных горных склонах Канады детвора устраивает настоящее спортивное состязание - гонки! Каждый участник подходит к делу со всей ответственностью и сам мастерит себе санки. Но, как и в любом другом состязании, в снежных гонках не обходится без уловок, ведь победить хочет каждый…

(Автор: Джани Бабаева)

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