Детвора с горных склонов Канады заговорила на азербайджанском языке (ВИДЕО)

3 января 2019 11:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Сеть кинотеатров премиум-класса CinemaPlus приступила к показу канадского анимационного фильма "Снежные горки" с профессиональным азербайджанским дубляжем, подготовленным на студии Cinemazadeh в 2018 году, сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

Редактором дубляжа является Вугар Гусейнов, режиссер - Ровшан Мамедли, звукооператор - Вюсал Абдулгасанов, звукорежиссер - Орхан Агаларов, пост-продакшн - Руфат Керимзаде, исполнительный продюсер - Эмиль Давудзаде, главный продюсер - Джафар Ахундзаде.

Анимационный фильм озвучили Ислам Мехралиев, Алихан Раджабов, Кямаля Пириева, Мятанет Аббаслы, Вюсал Мамедов, Азада Аббасова, Незакят Мамедли, Эльнур Гусейнов, Рагим Рагимов, Ровшан Мамедли и Айтадж Рагимова.

Режиссером семейного мультфильма является Бенуа Годбут.

О мультипликационном фильме: в маленькой живописной деревушке на заснеженных горных склонах Канады детвора устраивает настоящее спортивное состязание - гонки! Каждый участник подходит к делу со всей ответственностью и сам мастерит себе санки. Но, как и в любом другом состязании, в снежных гонках не обходится без уловок, ведь победить хочет каждый…

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
CinemaPlus назвал самые кассовые азербайджанские и зарубежные фильмы 2018 года
Интересное 28 декабря 2018 15:04
Как Гринч чуть не попал под статью уголовного кодекса Азербайджана (ФОТО)
Интересное 26 декабря 2018 15:40
"Бедствие" в Баку: дорожно-строительные работы с участием звезд (ФОТО, ВИДЕО)
Интересное 22 ноября 2018 15:04
Робот Таймбот заговорил на азербайджанском языке (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 19 ноября 2018 14:54
В Женеве состоялась презентация азербайджанской комедии "Kəklikotu" (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 15 ноября 2018 11:59
Реинкарнация Фредди Меркьюри в Баку в формате Dolby Atmos (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 2 ноября 2018 15:20
Лента новостей
Ипотечное кредитование в Азербайджане выросло на треть
Финансы 11:44
Минпром Туркменистана объявил тендер
Тендеры 11:38
Азербайджан примет участие в зимней сессии ПАСЕ
Политика 11:37
Гражданин Азербайджан пытался незаконно ввезти в страну 54 золотые монеты (ВИДЕО)
Происшествия 11:24
В Баку выступит двойник Адриано Челентано - шоу с иллюзией
Культура 11:21
Автовокзалы и автостанции Азербайджана продлили усиленный режим работы
Общество 11:18
В Азербайджане прошла свадьба Деда Мороза (ФОТО)
Интересное 11:13
NASA рассмотрит заявку азербайджанского вуза на участие в международном конкурсе
ИКТ 11:11
Исламабад намерен расширить сотрудничество с Тегераном
Политика 11:07