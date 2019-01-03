Сказочные герои спасают Новый год в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Именно в Новый год происходит волшебство, случаются чудеса и оживает сказка. Все с нетерпением ждут подарков, дарят и принимают новогодние поздравления. B хочется, чтобы произошло чудо! Чудо для детей. И особенно хочется устроить незабываемое чудо и волшебство для своих детей, т.к. их горящие от счастья глаза и счастливые улыбки - бесценны!

В Buta Palace со 2 по 6 января проходит детское Новогоднее представление от российских авторов, сообщает Trend Life. Любимые герои сказок и анимационных фильмов, такие как Джек Воробей, Капитан Америка, Прицесса София, Барбоскина Роза, черепашки Ниндзя и другие дарят в эти дни новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой. И, конечно же, есть злые персонажи, которые хотят всячески помешать осуществлению волшебных мечтаний детей. Н, как всегда, добро побеждает зло.

Юных зрителей ожидают самые разнообразные и интересные конкурсы и, конечно же, много подарков и призов.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.