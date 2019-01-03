Сказочные герои спасают Новый год в Баку (ФОТО)

3 января 2019 12:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Именно в Новый год происходит волшебство, случаются чудеса и оживает сказка. Все с нетерпением ждут подарков, дарят и принимают новогодние поздравления. B хочется, чтобы произошло чудо! Чудо для детей. И особенно хочется устроить незабываемое чудо и волшебство для своих детей, т.к. их горящие от счастья глаза и счастливые улыбки - бесценны!

В Buta Palace со 2 по 6 января проходит детское Новогоднее представление от российских авторов, сообщает Trend Life. Любимые герои сказок и анимационных фильмов, такие как Джек Воробей, Капитан Америка, Прицесса София, Барбоскина Роза, черепашки Ниндзя и другие дарят в эти дни новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой. И, конечно же, есть злые персонажи, которые хотят всячески помешать осуществлению волшебных мечтаний детей. Н, как всегда, добро побеждает зло.

Юных зрителей ожидают самые разнообразные и интересные конкурсы и, конечно же, много подарков и призов.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане прошла свадьба Деда Мороза (ФОТО)
Интересное 11:13
В Нью-Йорке встретили Новый год
США 1 января 09:34
Будьте с нами, и удача обязательно будет сопутствовать Вам! - новогоднее поздравление АМИ Trend
Общество 31 декабря 2018 08:00
Азербайджанские студенты поздравили с Днем солидарности и Новым годом (ФОТО)
Культура 29 декабря 2018 13:09
В чем встречать Новый год 2019
Стиль 28 декабря 2018 17:52
Бакинский бульвар отметит юбилей грандиозным концертом (ВИДЕО)
Культура 28 декабря 2018 17:45
Лента новостей
Израильские специалисты создали средство для борьбы с раком
Израиль 13:18
SOCAR Georgia рассказала о планах на 2019 год
Энергетика 13:17
Генштаб Турции сообщил о проведении очередной операции на севере Ирака
Турция 13:17
В 2019 году Баку станет центром крупномасштабных соревнований по различным гимнастическим дисциплинам
Общество 13:15
Правительство России выделит регионам 31,367 млрд рублей субвенций на лекарства
Россия 13:05
Аниматор Walt Disney Дон Ласк умер в возрасте 105 лет
США 13:00
В Казахстане введен риск-ориентированный надзор банковского сектора
Казахстан 12:57
Глава пресс-службы Елисейского дворца уходит в отставку
Европа 12:57
Порядка 70% посетивших Турцию туристов предпочли воздушный транспорт – министерство
Туризм 12:53