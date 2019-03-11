Веганский бум в Баку - что нельзя есть... (ФОТО)

11 марта 2019 18:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку в третий раз прошло мероприятие VEGAN BOOM, посвященное веганской кухни, правильному питанию и здоровому образу жизни, сообщили Trend Life организаторы.

Мероприятие вызвало большой интерес у общественности – его посетило более 450 гостей.

"Если в пошлые годы мы наблюдали интерес к проекту VEGAN BOOM в основном среди молодежи, то этом году мы видим заинтересованность среди представителей среднего и старшего поколения. Это демонстрирует, что здоровое питание превращается в образ жизни не у отдельных представителей, а у целых семей", - отметила автора идеи и организатор проекта Нигяр Мамедова.

Как и в прошлые годы, гостем мероприятия стал украинский шеф-повар Константин Столяров, который каждый раз радует новыми рецептами изысканных веганских блюд. В этот раз он раскрыл секрет приготовления настоящего веганского сыра, а также сладостей. После мастер-класса участники мероприятия смогли отведать холодные и горячи блюда веганской кухни.

Веганство - наиболее строгая форма вегетарианства, исключающая потребление продуктов животного происхождения. Веган - человек, следующий принципам веганства. Веганы отказываются от потребления всех видов мяса, молока, яиц, мёда, а также других веществ и добавок, произведенных с использованием животных. Кроме того, веганы не используют одежду и другие бытовые предметы из продуктов животного происхождения (кожи, шерсти, шелка и так далее), а также отказываются от бытовой химии и косметики, протестированной на животных. Веганы не поддерживают цирки с животными, зоопарки, дельфинарии и другие развлечения, предполагающие использование животных.

(Автор: Джани Бабаева)

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