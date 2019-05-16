Баку готовится к двойному празднику КВН. Большая сцена и большой юмор!

16 мая 2019 14:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском Конгресс центре 31 мая в 18.30 состоится финал Азербайджанской телевизионной ATV Лиги и "Кубок Чемпионов - 2019", организованный Азербайджанским клубом веселых и находчивых при поддержке Министерства молодежи и спорта, Министерства образования и Фонда молодежи Азербайджана, а также Союза молодежных студенческих организаций, сообщает Trend Life.

Большая сцена и большой юмор! В гости к азербайджанским квнщикам едут команды "Город 313" из Северной Осетии, которая в настоящее время играет в Премьер Лиге КВН, и "Добрые Люди" из Дагестана - чемпион Азербайджанской Лиги КВН 2015 года.

Вместе с азербайджанскими командами "Бакинский Бульвар" и "АзНефть" гости поборются за Кубок победителя. Всем командам предстоит серьезная проверка на юмор, так как организаторы ожидают аншлаг в зале, а судить игру будет профессиональное и компетентное жюри в составе известных медийных персон.

Что касается финала телевизионной ATV Лиги, то борьба здесь будет не менее легкой, ведь это будет историческое чемпионство в первом сезоне лиги.

Напомним, что Азербайджанская телевизионная ATV – лига была создана в апреле 2018 года и сразу же привлекла в сезон молодые команды, играющие в КВН на родном, азербайджанском языке. В итоге, финалистами стали следующие команды: Xalqin Uşaqlari, Сборная БГУ, Azii 19:20, ФизАка, Subaylar (Сумгайит) и Женский Батальон.

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(Автор: Вугар Иманов)

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